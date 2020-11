Ramosův divoký večer: rekord i zkažené penalty. Kouč se ho zastal

Žádná fiesta. Zpytování svědomí. Ač by si to daný okamžik zasluhoval, španělská výprava se v sobotu ze Švýcarska vracela zkroušená. Obránce Sergio Ramos obzvlášť. Kapitán národního týmu z Pyrenejského poloostrova nastoupil k jubilejnímu 177. mezistátnímu utkání. Žádný jiný Evropan nereprezentoval víckrát. Jenže do smíchu ikoně ze Španělského království zrovna nebylo. La Roja venku nevyhrála už sedm zápasů a kapitán proti Švýcarům (1:1) zahodil hned dvě penalty.

Španělé v takových okamžicích volí frázi: „Al mejor cazador se le va la liebre.“ V překladu: „I ten nejlepší lovec jednou ztratí zajíce.“ Jižanská verze českého „mistra tesaře“ je sice jinačí, avšak význam zůstává stejný. Sergio Ramos by mohl vyprávět.

Po odchodu Cristiana Ronalda z Realu, jenž málokdy přenechal exekuci pokutového kopu, se stal právě rodák ze Sevilly hlavním specialistou na penalty. Od května 2018 se nestalo, aby zkušený stoper neproměnil. Celkem to čítalo 25 přesných zásahů v řadě. Až do soboty. Zuby si španělský střelec vylámal na švýcarském brankáři Yannu Sommerovi. A to hned dvakrát. I kvůli Ramosově selhání uhráli svěřenci Luise Enriqueho v Basileji jen plichtu. Celkem čekají na venkovní výhru už sedm zápasů.

„Nebylo by ale spravedlivé Ramose kritizovat. I kdyby byly tři, čtyři nebo i víc penalt, kopal by je všechny. Máme seznam exekutorů a Ramos je první. Zahrával by všechny penalty, dokud by byl na hřišti. Proměnil jich 25 po sobě, takže ho teď nebudeme kritizovat,“ zastal se však šéf La Roji kapitána.

Pochopení měli i mladší spoluhráči. „Sergio je rozený vítěz a má zkušenosti, o kterých může běžný člověk jenom snít. Není třeba se neproměněnými penaltami trápit. Pokud by se postavil k další, skóroval by,“ podpořil jej Sergio Roberto z Barcelony.

Hvězda Lipska Dani Olmo jen dodal: „Ramosova mentalita je nesmírně silná. Jsem si jistý, že příští pokutový kop promění.“

Ramos se k celé věci postavil odhodlaně. „Těžce vydřený bod. Musíme si odpočinout a připravit se příští zápas v Seville. Nejsou to chyby, které nás definují, ale způsob, jakým se chystáme na dosažení svých cílů.“ vzkázal na Twitteru po utkání.

Právě velkého milníků v počtu startů v dresu španělské reprezentace hvězdných obránce v sobotu dosáhl. Čtyřiatřicetiletý stoper nastoupil k 177. utkání za národní mužstvo a překonal evropský rekord, který dosud náležel italskému gólmanovi Gianluigimu Buffonovi.

Reprezentační premiéru si odbyl v 18 letech v březnu 2005 proti Chile pod dozorem legendárního trenéra Luise Aragonése. O deset let později už jako vítěz MS i EURO začal nosit i kapitánskou pásku. V roce 2013 se stal navíc nejmladším Španělem v historii, který dosáhl 100. reprezentačních zápasů.

Rekordmanem na mezinárodní scéně je se 184 starty Egypťan Ahmed Hassan. Už v úterý se ale Ramos může vyšvihnout do nejlepší světové trojky. Stačí, aby vyběhl v rodném městě proti Německu.

Hráči s nejvíce reprezentačními starty Další významní hráči a Češi 184 Ahmed Hassan, Egypt 169 Cristiano Ronaldo, Portugalsko 179 Ahmed Mubarak, Omán 167 Iker Casillas, Španělsko 178 Bader Al-Mutawa, Kuvajt 124 Petr Čech, Česko 177 SERGIO RAMOS, Španělsko Claudio Suárez, Mexiko 118 Karel Poborský, Česko 176 Gianluigi Buffon, Itálie 105 Tomáš Rosický, Česko