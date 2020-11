Ondráškovi při žluté zatrnulo, přiznal Šilhavý. Potěšilo ho čisté konto

Jste spokojený s těsnou výhrou?

„S výsledkem velice. Potřebovali jsme potvrdit výhru Slovenska nad Skotskem (1:0), když nám to zvýšilo naději na první místo (ve skupině Ligy národů). Byla naše povinnost zápas vyhrát. Věděli jsme, jak je to silný soupeř, byť jsme u nich vyhráli po dobrém výkonu, ale oni si v závěru vytvářeli šance. Tomu jsme doma chtěli zamezit aktivním napadáním, což se nám dařilo v prvním poločase. Po rychlé brance jsme vedli, chyběla tomu gólová pojistka Jankto to měl na noze, ale bohužel neproměnil. Nepodařil se nám vstup do druhého poločasu, soupeř nás zamkl, po rozích byl nebezpečný a vytvořil si šance. Izraelci pak dohrávali o deseti, zvládli jsme to, ale bylo to nervózní, jak jsme vedli jen o jeden gól.“

Pochválíte za výkon stopery Tomáše Kalase a Jakuba Brabce?

„Jsme rádi, že se nám po dlouhé době povedlo udržet čisté konto. Hlavně v prvním poločase oba dva hráli velice dobře, neměli to proti jejich individualitám vůbec jednoduché. Na začátku druhého poločasu tam byla trošku nekoncentrovanost, nabídli jsme soupeři nějaké možnosti. Ale i díky nim jsme vzadu udrželi nulu, takže nepodali špatný výkon.“

Neměl izraelský útočník Zahavi až moc šancí?

„S tím souhlasím, že hlavně ve druhém poločasu dostal spousty prostoru, jednu střelu vytáhl skvěle Tomáš Vaclík, pak jsme něco zablokovali. Je to opravdu výjimečný hráč, ale nakonec jsme to uhráli, nedali jsme mu takový čas jako u nich, kde nám s přehledem dal branku.“

Zatrnulo vám u faulu Zdeňka Ondráška v prvním poločase, který nakonec skončil žlutou kartou?

„O přestávce mi říkal, že mu uklouzla noha, že to bylo neúmyslné. Jemu zatrnulo, já to z lavičky pořádně neviděl, přišlo mi to jako běžný zákrok.“

Budou Slováci po postupu na EURO ve středu nepříjemnějším soupeřem?

„Změna jim asi prospěla, byť jsem to Pavlu Hapalovi nepřál. Tím, že postoupili na EURO a doma porazili Skotsko, k nám určitě přijedou plně soustředění. V Bratislavě nám i jim chybělo několik hráčů, to bylo trošku zkreslené. Bude to určitě derby se vším všudy. Zvlášť, když tady budou hrát o udržení ve druhé divizi Ligy národů, jejich motivaci to ještě zvýší.“

Dokážou Izraelci doma sebrat body Skotsku a vám pomoct na prvním místo ve skupině?

„Považuji Izraelce za velmi silný tým se skvělými individualitami. Dokazovali to v zápase u nich i tady. Jeto takové mé přání, ale jsem přesvědčený, že jsou schopní doma Skoty porazit. Ale my musíme koukat především sami na sebe a doma porazit Slováky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Darida Hosté: Sestavy Domácí: Vaclík – Coufal, Kalas, Brabec, Matějů – T. Souček, Král – Masopust (62. J. Kopic), Darida (C) (89. Dočkal), Jankto (82. Vydra) – Ondrášek (62. Krmenčík). Hosté: Marciano – Dor Peretz (73. Weissman), Tibi, Tawatha (46. Menachem) – Dasa, B. Natcho (C) (46. Lavi), Golasa (86. Abu Fani), Elhamed – Zahavi, Solomon – N. Bitton. Náhradníci Domácí: Koubek, Mandous, Jemelka, Dočkal, Krmenčík, Holeš, Vydra, Novák, Barák, Kopic, Černý Hosté: Harush, Nitzan, Menachem, Dgani, Abu Fani, Cohen, Yeini, Lavi, Weissman, Abu Hanna, Khalaila, Dadia Karty Domácí: Ondrášek Hosté: Elhamed (č) Rozhodčí Jovanović – Stojković, Mihajlović (vš. Srbsko) Stadion Doosan Arena, Plzeň

