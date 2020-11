Derby se Slovenskem: Ve hře je první místo. Jak Šilhavý změní sestavu?

Vítězství v derby je vždy krásnější a sladší. Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý si tyhle hřejivé pocity zatím užil po všech třech konfrontacích s federálním rivalem ze Slovenska. „Ale není to jen o mně,“ mávne rukou stavitel národního týmu nad tím, že by měl snad nějaký speciální recept na východní sousedy. Dnes čeká elitní české mužstvo čtvrtý střet se Slováky pod jeho vedením, Šilhavého parta hraje i o postup do elitní výkonnostní divize Ligy národů.

Národní tým pod dozorem trenéra Jaroslava Šilhavého na Slováky umí. Pravda, měl i štěstí, ale pokaždé bývalého federálního spojence dokázal povalit. Dvakrát se tak stalo před dvěma lety v prvním ročníku Ligy národů, nejprve byli Češi efektivnější a vyhráli v Trnavě 2:1, pak udolali soupeře doma 1:0. Před dvěma měsíci Šilhavého soubor v kulisách stejné soutěže Slováky v Bratislavě přejel 3:1. Co napočtvrté? Opět všeho dobrého?

Reprezentačnímu výběru pod Šilhavým kyne sebevědomí, posílit by ho mohlo další setnutí slovenských „bratrů“ a ještě umocnit pak případný postup do elitní divize Ligy národů. Pokud Češi dnes vyhrají a Izrael neprohraje se Skotskem, národní mužstvo ovládne skupinu a může se těšit, že si v dalším ročníku stále ještě relativně nové soutěže zahraje se zástupci evropské špičky.

Tedy možná s Itálií, Španělskem, Anglií, Francií nebo Německem. „Bylo by to skvělé. Od těch nejlepších týmů bychom se měli učit. Když se s nimi budeme konfrontovat, každý z nás poroste,“ líbí se taková představa Šilhavému. Ale tikat pohledem na souběžně hraný zápas v Izraeli moc nebude. „Hlavně my musíme vyhrát,“ zdůrazňuje český stratég.

Na Slováky se zdá, že recept má. „Především to není jen o mně. Vždycky když jsme vstupovali do derby, náboj byl cítit z obou stran. Ve všech třech zápasech jsme byli šťastnější, v některých možná i lepší, v tom posledním jsme Slováky přehráli, i když sestavy byly trochu kombinované,“ probírá se devětapadesátiletý kouč vzájemnými duely.

V prvním z nich porazil kolegu Jána Kozáka, v dalších dvou pak kamaráda Pavla Hapala, který byl nedávno od slovenské reprezentace odvolán. „Mrzí mě to. Jsem přesvědčený o tom, že by také zvládl postoupit na mistrovství Evropy. Mluvil jsem s ním a popřál jsem mu hodně štěstí do další štace,“ vykládá Šilhavý. Rady, pikantnosti nebo jiné bližší informace ke slovenskému mužstvu z něj však nepáčil.

Teď vede Slováky Štefan Tarkovič, ve čtvrtek s ním postoupili přes Severní Irsko na mistrovství Evropy, v neděli zlomili v Lize národů Skoty. Šilhavý ví, že poslední dobré výsledky i dlouhý bodový půst proti českému týmu je řádně rozhicují. „Dovedu si představit, že po postupu budou hodně nabuzení a budou nám to chtít spočítat,“ tuší velitel české lavičky.

Národní tým by neměl ustoupit ze hry, kterou v poslední době buduje. Ta je postavená především na aktivním napadání, snaze o rychlé výpady vpřed, dobré organizaci a pohybu. I defenziva se postupně zpevňuje.

I proto se dá čekat, že Šilhavý nějak zásadně nepřekope sestavu, která začínala v neděli vítězné utkání proti Izraeli (1:0). „Máme o ní skoro jasno, ale definitivně rozhodnutí ještě nejsme,“ hlásí trenér. Kde může váhat?

Možná v útoku. Určitě na postu levého obránce, kde by Aleše Matějů mohl nahradit Filip Novák. Na pravém křídle, kde se místo Lukáše Masopusta nabízí Jan Kopic nebo Václav Černý.

Na druhou stranu Šilhavý je ochotný hráče po nevýrazném výkonu podržet. I když nevyloučil, že by do sestavy mohl vrátit kapitána Bořka Dočkala, je spíš pravděpodobné, že v záloze vsadí na středovou trojici Tomáš Souček, Alex Král a Vladimír Darida.