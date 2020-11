Zimův rok: z MSFL do repre. EURO není sci-fi, Sigma mohla vydělat víc

Přesně před rokem měl na svém kontě pouhých devadesát ligových minut v dresu mateřské Olomouce na půdě Zlína, víc nic. Starty sbíral spíš za béčko v MSFL, třetí nejvyšší soutěži. Nyní je David Zima, čerstvý dvacátník a jeden z největších talentů českého fotbalu, členem reprezentačního A-týmu, kam jej dodatečně povolal trenér Jaroslav Šilhavý. Signál je jasný: Počítáme s tebou! Zřejmě ne do středečního duelu proti Slovensku, ale do budoucna určitě. Možná i pro EURO?

Oldřich Machala, Martin Kotůlek, Michal Kovář, Tomáš Ujfaluši, Radoslav Kováč, David Rozehnal, Roman Hubník, Tomáš Kalas, Václav Jemelka... Na to, že je Sigma regionálním klubem, její stoperská líheň je perfektní, viďte? Není nijak troufalé, když do výčtu kvalitních obránců vychovaných na Andrově stadionu přidáme už i čerstvě dvacetiletého Davida Zimu. Zvlášť když jeho skvělé výkony ve Slavii ocenil premiérovou pozvánkou i Jaroslav Šilhavý.

„Vím, že na ně navazuju, nikdo mi to ani nemusel předhazovat,“ vypálí hned svým typicky bezprostředním způsobem s bezelstným úsměvem mladý muž, jenž je typologicky nejvíce podobný Hubníkovi, současnému kapitánu Hanáků.

Rychlost, dlouhé nohy, nebojácné vystupování, včasné zakřižování díky dobrému čtení hry – to vše má Zima se svým předchůdcem společného. „Ale všichni to jsou známá jména nejen pro Olomouc, ale pro český fotbal,“ doplní zdvořile.

Ani on už rozhodně není „no name“ hráčem. Za necelý rok v Edenu, kam zamířil na konci ledna za třicet milionů korun, neskutečně vyrostl. Kdekdo si klepal na hlavu, proč Slavia za hocha s dvěma ligovými starty dává takovou sumu, o níž byl přesvědčen snad jen kouč Jindřich Trpišovský s tehdejším sportovním ředitelem Janem Nezmarem.

V současnosti to nicméně vypadá, že Sigmu může mrzet, že nevyjednala ještě lepší budoucí bonusy, než ty, které má. Zima totiž roste raketovým tempem do moderní kvality, kterou jednou někdo – nepřijdou-li zdravotní problémy – nepochybně ocení lukrativní několikamilionovou cifrou. Samozřejmě již v eurech.

„Byl to skvělý rok, ale životním bych ho nenazval, protože doufám, že přijdou ještě lepší. Tímhle to snad nekončí, snad to tak půjde dál,“ říká s ledovým klidem úspěšný červnový maturant.

Pohodová flegmatická povaha je jeho typickým rysem, i díky ní si v Praze rychle vybojoval místo v základní sestavě a pokaždé obstál i na evropské scéně proti silným soupeřům. Proto nepřekvapí ani jeho upřímná odpověď na otázku, zda ho v kabině reprezentačního áčka v první moment nepřepadla nervozita: „Ne, byl jsem spíš unavený, protože jsem netradičně vstával už v 5:40.“

Právě psychika je přitom vlastnost, která odděluje průměrné fotbalisty od těch špičkových. Na top úrovni už rozhoduje zejména nastavení hlavy. Že Zima postupem času ve Slavii dožene fyzický deficit a zvykne si na tamní intenzitu, bylo pravděpodobné. Ale že se s tlakem, konkurencí a důležitostí utkání v pohárových předkolech vyrovná takhle suverénně, překvapilo.

Slávisté v širším kádru reprezentace Ondřej Kolář (26) Jan Bořil (29) Tomáš Holeš (27) David Hovorka (27) Ondřej Kúdela (33) David Zima (20) Tomáš Malínský (29) Lukáš Masopust (27) Lukáš Provod (24) Petr Ševčík (26) Stanislav Tecl (30)

A protože si syn bývalého extraligového hokejisty Aleše Zimy stejně vedl i ve čtyřech podzimních duelech za jednadvacítku (tým Karla Krejčího v nich inkasoval pouze dvakrát ve Skotsku, jinak třikrát končil s čistým kontem), logicky přišel i povolávací rozkaz mezi elitu.

Jednak za odměnu a také proto, aby Zima věděl, jak to mezi borci ze všech koutů Evropy chodí. Je totiž jasné, že pokud se bude jeho kariéra dál rozvíjet v takovém stylu, Šilhavého pozvánek bude přibývat. Ani nominace na letní seniorské EURO by už nebyla šokující, zvlášť když stoperská dvojice není dlouhodobě stabilizovaná. Paradoxně by to možná bylo na úkor spoluhráčů Davida Hovorky či Ondřeje Kúdely.

„Je to jedna z možností a pro mě výzva," kývne. „Ale mou prioritou je jednadvacítka. Co bude na jaře, nechávám otevřené. Navíc s klukama si navzájem přejeme a pomáháme. Sedli jsme si."

Třeba v zimě přijde zahraniční velkoklub a vytáhne takový balík, jenž přesvědčí i náročného bosse Jaroslava Tvrdíka. Ani tento scénář není vzhledem k tomu, jakou reklamu dělají Slavii v Premier League Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, sci-fi. Mezi Zimovy vzory patří třeba Wayne Rooney nebo Virgil van Dijk, čili zrovna Anglii by se jeden z největších českých talentů určitě nebránil.

David Moyes, manažer West Hamu United, už možná shání číslo...