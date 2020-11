Šťastný Šilhavý: Postup je zázrak. Hrajeme moderní fotbal, umíme zabrat

V roli trenéra národního mužstva kráčí od úspěchu k úspěchu. V první fázi zachránil Jaroslav Šilhavý účast v divizi B Ligy národů, následně zvládl postoupit na mistrovství Evropy a po středečním vítězství 2:0 nad Slovenskem si užil i průnik do elitní divize Ligy národů. Přesto zkušený kouč tvrdí, že jeho tým ještě není konkurenceschopný s nejsilnějšími celky Evropy. „Nemůžeme si myslet, že patříme až tam. I když budeme v top formě, bude to pro nás hodně složité. Náš způsob hry je založený na týmovém výkonu, musíme k tomu přidat ještě další složky a posouvat se dál a dál,“ odhodlaně pravil po posledním zápase šíleného roku 2020.

Co vás jako první napadlo poté, co jste získali jistotu postupu do elitní skupiny Ligy národů?

„Přiznám, že bez diváků to bylo smutné. Když jsme v Plzni porazili Kosovo a postoupili na Euro, lidé se s námi radovali. To bylo úžasné. Teď si to bohužel užijeme jen uvnitř a budeme se těšit na další rok.“

Berete postup jako malý zázrak s ohledem na to, co jste museli během srazů zažívat?

„Přesně tak, je to zázrak. Je to neskutečný, že i po vše peripetiích jsme dosáhli na postup. Za to zaslouží veliký dík všichni, kdo se na tom podíleli. Samozřejmě hráči, realizační tým, ale i organizační pracovníci. Moc jim děkuju.“

Postoupili jste nejen do Ligy A, ale též na mistrovství Evropy. Kam se reprezentace posunula pod vaším vedením?

„Úspěchy jsou fajn, ale zároveň jsou i obrovskou motivací. Pohánějí nás dál dopředu. Nemůžeme si myslet, že budeme konkurovat týmům jako Španělsko nebo Francie. To určitě ne. Můžeme se ale od nich učit. Hráči i trenéři. Z tohoto pohledu je to skvělé pro celý fotbalový národ.“

„Až na ně narazíme, tak to zjistíme. Třeba Německo proti nám nepostavilo nejsilnější tým, přesto bylo vidět, že jsou malinko jinde. Byť my jsme také nehráli v nejsilnějším složení. Čeká nás Euro, na něm Anglie a Chorvatsko, což jsou vážně velké týmy. Ano, Anglii jsme porazili, tím se ale nesmíme nechat zmást. Nemůžeme si myslet, že patříme až tam. I když budeme v top formě, bude to pro nás hodně složité. Náš způsob hry je založený na týmovém výkonu, musíme k tomu přidat ještě další složky a posouvat se dál a dál.“

Kam se mužstvo za dva roky pod vaším vedením posunul a jaký vývoj prodělal?

„Když jsme nastupovali, dostali jsme za úkol zachránit předešlou Ligu národů, což se povedlo. Dalším metou byl postup na mistrovství Evropy a teď se nám povedlo dostat se i ze skupiny B. Všechno jsme splnili. To hovoří za vše. Myslím, že i způsob hry, kterým se prezentujeme, že zapadá do moderního fotbalu. Zápasy se divákům musely líbit.“

Jak složitý rok to pro vás byl z trenérské stránky? A co jste se naučil o hráčích?

„To je na dlouhé povídání. Máme za sebou tři srazy v krátkém sledu. Ráno, večer, den co den, jsme furt něco řešili. Bylo to šílený. Na druhém srazu jsme byli na Kypru, bylo to ještě horší. Ale vždy jsme dovedli zabrat, to my Češi umíme. Když se dostaneme do úzkých, dovedeme se semknout. Ukázalo nám to spoustu věcí o charakteru jednotlivých lidí v týmu.“

Proti Slovensku se v dobrém světle ukázali Aleš Matějů s Václavem Černým. Těší vás, že jste se jejich nominací nespletl?

„Situace kolem týmu nás nutila nominovat další a další hráče. Tím ale nechci říct, že tyhle dva kluky jsme neměli vytipované. Nicméně jsme je měli možnost poznat v akci. Myslím si, že nezklamal ani jeden a bude to jen na nich, jak budou pokračovat.“