Expert Lička: Češi jsou skokan roku. Coufal má čísla jak nejlepší bek světa

Češi porazili Izrael a Slovensko, čímž postoupili do elitní skupiny Ligy národů. Jak hodnotíte počínání výběru Jaroslava Šilhavého?

„Vnímám to asi od března 2019, od kdy se reprezentaci věnuji intenzivněji. Kdyby se uděloval titul Skokan roku, jak tomu bylo v minulosti třeba u hudebního Zlatého slavíka, tak by se česká reprezentace stala skokanem posledních dvou let.“

Proč si to myslíte?

„Posun je velice zajímavý. V minulosti jsme třeba v české lize až na nějaké výjimky, kdy s tím začala asi Slavia, hráli včetně nároďáku fotbal takzvaně nabývalo, jak já tomu říkám. Vůbec jsme nerespektovali vývoj světových trendů, nejvíc asi v odvaze. To znamená vysoké postavení v bloku, příprava, napadání soupeře v jeho útočném pásmu. To bylo pro nás tabu. Často jsme slýchávali kecy, že takhle nemůžeme hrát, že na to nemáme hráče, abychom hráli odvážně s Anglií nebo Německem. To je jeden bod.“

A ty další?

„Po ztrátě míče máme velice dobrý, organizovaný represink. To znamená okamžité týmové přepnutí, že jsme míč ztratili a chceme ho aktivní formou získat zpátky. K tomu umíme výborně zahrávat a bránit standardky, chováme se dobře v nízkém bloku a na vlastní půlce, to všechno máme zažité. Pak se dostáváme k útočné fázi, což je největší priorita současného fotbalu, především jde o postupný útok. Začínáte od gólmana, rozehráváte akce pod tlakem soupeře od brankáře konstruktivní formou, dokážete kontrolovat, cirkulovat hru ve středním pásmu a překonat blok, dokážete hrát na posledních třiceti metrech. Tohle před rokem a půl bylo u nároďáku totální tabu, nechtěli jsme to hrát. Spíš jsme lpěli na taktice, jak jsme moudří a chytří, že budeme pečlivě a disciplinovaně bránit, tam jsme se cítili silní, měli jsme úspěchy. V tom vidím zásadní pokrok.“

Projevuje se změna přístupu u trenéra Šilhavého, který mužstvo nutí do útočnějšího a odvážnějšího projevu?