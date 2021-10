ONLINE: Itálie - Španělsko. Bitva gigantů v semifinále Ligy národů

Italský křídelník Federico Chiesa se trefuje do španělské branky a otevírá tak skóre semifinále EURO 2021 • Reuters

Italský křídelník Federico Chiesa slaví úvodní trefu do sítě Španělska v semifinále EURO 2021 • Reuters

Italská euforie ve chvíli, kdy národní tým postoupil přes Španělsko do finále EURO na penalty • Reuters

Tento týden poznáme historicky druhého vítěze Ligy národů. Do letošního Final Four se loni na podzim probojovali čtyři vítězové elitních skupin - Itálie, Španělsko, Belgie a Francie. Dnes je na programu první semifinále mezi domácími Italy a Španěly, dojde tak na reprízu semifinále letošního EURO, ve kterém na penalty uspěla Squadra azzura. Kdo se bude radovat dnes a postoupí do nedělního finále? ONLINE přenos sledujte od 20:45 na iSport.cz.