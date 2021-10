Benzema, střelec i vyděrač? V repre po návratu září, za pár dní jde před soud

Další skvostný večer pro Karima Benzemu. Nádhernou ranou vyrovnal finále Ligy národů proti Španělsku, Francie pak celý zápas otočila. 33letý střelec zažívá skvělé období své kariéry, v patnácti zápasech nové sezony měl přímý podíl na dvaceti gólech Realu a národního týmu. Za několik dní se mu ale vrátí do cesty starý případ, který mu jeho kariéru zabrzdil a pokazil.

Teprve letos v červnu, těsně před EURO, se vrátil do kádru francouzské reprezentace. Po téměř pěti letech potom, co ho vyřadil kouč Didier Deschamps a na co v zemi tlačili i vrcholní politici.

Karim Benzema patřil ke spiknutí vůči spoluhráči Mathieu Valbuenovi, kterého měl vydírat. Valbuenovi prý vyhrožoval, že jestli nepošle desítky tisíc eur na účet Benzemova známého přítele z dětství, nechá zveřejnit videonahrávku se sexuálním obsahem, na níž je Valbuena se svou přítelkyní.

Místo toho, aby se Valbuena zalekl a zaplatil, ohlásil to na policii. A s Benzemou a jeho kumpány to šlo z kopce. Dosud čelí obvinění a za devět dní, 20. října, má začít soudní přelíčení s celkem pěti lidmi.

I s Benzemou, který byl kvůli skandálu vyřazen na podzim 2015 z reprezentace. V jeho neprospěch se postupně vyjadřovali i vrcholní politici Francie, kteří na kouče Didiera Deschampse tlačili, aby s tímto krokem neváhal.

Naposledy za ni nastoupil v říjnu 2015. Loučil se velkolepě, Arménii dal při vítězství 4:0 dva góly a na jeden nahrál.

Benzema má podle vyšetřovatelů celém případu vystupovat jako prostředník. Ne jako iniciátor, ale zkrátka že ho známý z dětství přiměl, aby mu pomohl Valbuenu vydírat. Celé přelíčení má trvat dva dny, tedy do pátku 22. října.

Ale Benzema už je touhle dobou zase reprezentant, byť ještě před dvěma roky Deschamps sám tvrdil, že jeho povolání zpátky do týmu nepředpokládá, a že to rozhodně není v zájmu mužstva. Podpořil ho o měsíc později, v listopadu 2019, i prezident fotbalového svazu Noel Le Graet s tím, že příběh Benzemy v reprezentaci je uzavřená kapitola.

Jenže od té doby trhá v Realu jeden rekord za druhým. I když i v jeho dresu neměl mít budoucnost. Ozývaly se zájemci z Francie i Itálie, klub zvažoval, že ho uvolní.

Nakonec ne. Na konci roku 2019 překonal Brazilce Roberta Carlose, který odehrál nejvíc zápasů ze všech cizinců v historii klubu – 527.

Postupně stoupal i historickým pořadím střelců, nechal za sebou Ference Puskáse, později Santillanu a taky Alfreda di Stéfana. Před ním jsou už jen dva hrdinové – Raúl a Cristiano Ronaldo. Výsledkem byla lepší a lepší smlouva, ta aktuální platí až do léta 2023.

A válí i v reprezentaci, v této sezoně má vůbec mimořádnou formu – na klubové a mezinárodní scéně nastoupil do patnácti utkání a má přímý podíl na dvaceti brankách! Dvanáct dal sám, na osm nahrál.

Tím posledním zásahem vyrovnával finále Ligy národů proti Španělsku na 1:1. Fakt speciální gól. Vedl útok, před vápnem si zasekl balon a krásným obstřelem ho poslal do šibenice brány Unaie Simona tak, že brankář soupeře prostě nemohl na míč dosáhnout.

„Když dáte takovou branku, musíte mít i štěstí. Ale od chvíle, kdy mi míč odletěl od nohy, jsem věděl, že to zapadne do brány. Jen jsem nepočítal s tím, že takhle trefím horní růžek,“ popisoval svůj zásah.

„Opravdu jsem chtěl vyhrát s Francií trofej, takže je to splněný sen z osobního i týmového pohledu. Vezmeme si z toho maximum a připravíme se na mistrovství světa, kam pojedeme zvítězit,“ plánuje Benzema po výhře 2:1, kterou zařídil jeho kolega z francouzského útoku Kylian Mbappé.

Oporu svou i Realu Madrid chválil i Deschamps.

„Je důležitým hráčem a navazuje na to, co dělá pro svůj klub. Má nezpochybnitelné kvality a pevnou vůli vítězit, což dokáže přenést na spoluhráče. Je v extrémně dobré kondici, mnohem lepší než dřív. Také je mnohem vyspělejší,“ upozorňoval na minulé neshody a problémy.

„Jsem dlouhodobě hrdý na svou práci. Mám radost, že jsem se vrátil. Díky této trofeji mám ještě větší ambice s Francií vyhrávat. Tenhle tým má obrovský potenciál,“ věří Benzema.

Na hřišti mu to jde, pořád ale musí zvládnout i jinou bitvu.

Pět let staré obvinění z vydírání.