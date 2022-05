Černý v repre po roce a půl: Vypadaly mi nějaké vlasy, jinak jsem stejný

Michal Sadílek se objímá s Václavem Černým, který se vrátil do sestavy Twente • Twitter.com/@fctwente

Prodělal několik těžkých zranění, ale stále je mu teprve 24 let. Václav Černý, křídelník nizozemského Twente Enschede, má pořád to nejlepší před sebou. Svou typologií, technickou kvalitou a sebevědomým naturelem se navíc od klasického českého fotbalisty odlišuje. Ví to i reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý, šikovného leváka má v kádru poprvé od listopadu 2020.