Jankto: Extrémně náročné. Trenéři snad zase vymyslí nějakou kulišárnu

Jak se rodila výhra 2:1?

„Bylo to extrémně náročné. Z televize se to třeba nezdá, ale Švýcaři byli ještě lepší, než jsme si mysleli. Měli hodně šancí, hlavně ve druhém poločase, kdy nám síly ubývaly. Až na prvních deset minut jsme v prvním poločase hráli dobře, v úplném úvodu jsme ale trošku vypadli z role. Řekli jsme si, že i přes vstřelený gól musíme být obezřetní. Pak už to bylo dobré, až na inkasovanou branku jsme je do šancí v prvním poločase nepouštěli. My jsme některé možnosti nevyužili tak, jak jsme měli. Já tam byl dvakrát úplně sám, čekal asi patnáct vteřin, než ke mně balon dorazí, ale bohužel nedorazil. Brankář mi to pak dvakrát fantasticky vyrazil, nám tam naštěstí spadla ta má tečovaná střela ve druhé půli.“

Čím se vám povedlo Švýcary přehrát?

„Hodně jsme těžili z presinkových situací. Hřiště bylo hodně kluzké, nebylo lehké na tom hrát a kombinovat. Švýcaři asi třikrát podklouzli, my toho využili a šli do brejků. První poločas byl hodně pozitivní, byli jsme hodně aktivní. Ale pořád nám tady chybí pět, šest klíčových hráčů, kteří normálně hrají v základu. Super práce všech kluků, vůbec to není lehké, tři body jsou pro nás fakt hodně cenné.“

Zvykáte si na hru se třemi stopery?

„Je to něco nového. Dneska jsme hráli 3-4-3, tedy se třemi útočníky, chtěli být hodně aktivní. Třeba ve Švédsku jsme hráli jen se dvěma útočníky. Měníme to, trenéři jsou schopní reagovat na soupeře i průběžný stav utkání. Věřím, že na neděli (proti Španělsku) zase vymyslíme nějakou kulišárnu, Španěly překvapíme a dáme nějaké góly.“

Vám role vepředu namísto wingbeka, kterého jste hrál ve Švédsku, asi vyhovuje víc, je to tak?

„Nemusíme se bavit o tom, že patřím o řadu výš. Dneska jsem to snad potvrdil. Když mě tam trenér postaví na dvacet, třicet minut, když bude třeba něco změnit nebo se někdo zraní, nemám absolutně žádný problém. Ale i trenéři vědí, že jsem o řadu výš a líbí se mi tam určitě víc, než na halvbekovi.“

Vyhovuje vám na křídle spolupráce s Vladimírem Coufalem?

„U Cufa vím, co udělá, to je strašná výhoda. Vím, kdy zvedne hlavu, kdy vám dá balon, Už spolu hrajeme nějaký pátek. Hodně se bavíme při tréninku, zkoušíme určité věci a dneska nám to vyšlo.“

Překvapilo vás, že váš pokus skončil v síti?

„Ano. Už jsem si po první půli říkal, že cokoliv vystřelím, gólman mi všechno chytí. Góly, co jsme měli dát, jsme nedali, ale pak tam spadlo tohle.“

Jak je tohle cenná výhra vzhledem k vývoji v elitní skupině Ligy národů?

„Hodně velká. Pokud bychom ztratili, honit to v Portugalsku, Španělsku je hodně složité. Takové týmy jsou ještě o level výš. Pořád máme na čem pracovat, byly tam chyby. Super, že se vyhrálo, ale ideální to nebylo.“

Kde čerpáte síly po náročné sezoně?

„Odehrát čtyři zápasy v deseti dnech, to je extrémně náročné. Snad kromě Tomáše Součka asi nikdo z nás nebude hrát všechno devadesát minut. Můžete jít do zápasu, ale jste unavený. Uvidíme, jak na tom budeme třetí, čtvrtý zápas, Musíme dobře zregenerovat, dobře pít, jíst a připravit se na neděli. Doma můžeme urvat body, je to naše velká výhoda. Ve Španělsku a Portugalsku to bude hodně, hodně složité.“

Hrajete proti skvělým soupeřům, ale v nešťastném termínu.

„Každý toho má plné zuby, ale všichni, co jsou tady, jsou hrdí na lvíče na prsou, Jezdíme sem za Česko, ne pro sebe. To nás zdobí a dělá rozdíl, proč máme nějaké úspěchy, hráli jsme dobře na EURO. Máme tady super partu, i když se tady protočilo hodně kluků, já ve 26 letech patřím k těm starším. Máme hodně hráčů zraněných, kluci jsou ale dobře připravení, všichni hodně makáme.“

Těšíte se na zápas se Španělskem?

„Španělští novináři se mě na tuhle bitvu hodně ptají, už mám předdomluvené rozhovory. Zkusíme to, nemusíme si nalhávat, že technicky vyčnívají, jsou o level, možná dva nahoře před námi. Málo kazí, mají skvělý pohyb. Ale doma můžeme urvat body s kýmkoliv, dokázali jsme to proti Anglii, Belgii a budeme si věřit i v neděli.“