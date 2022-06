Natěšený Černý nabil na Kuchtovu parádu: Jeho zakončení? Fenomenální

Mrzí vás ztráta vedení 2:1?

„Je to obrovská škoda, když se takovým způsobem dostaneme nad Španělskem do vedení. Bohužel jsme to neudrželi, bylo by fantastické tady v Edenu opět brát tři body.“

Bylo těžké čelit španělské dominanci na míči?

„Se Španělskem to není nic neobvyklého, nejsme první ani poslední. Byli jsme na ně připravení, dokázali jsme vytěžit naše důležité momenty, udeřit správným protiútokem a zakončit do kvality.“

Dokázal jste se po dlouhé sezoně na Španěly pořádně nahecovat?

„Kdo by na ně nebyl nahecovaný... Jsem tady na reprezentaci po nějaké době, na konci sezony se cítím konečně plně zdravý. Kolena drží, za to jsem nesmírně rád. V prvním zápase (proti Švýcarsku) jsem nehrál, teď jsem dostal prostor. Bylo by hloupé, kdybych do toho nešel na sto procent, proti takovému týmu to ani nejde.“

Jak vznikla vaše asistence na Kuchtův gól?

„Tohle jsou pro nás cenné monety, kdy získáme balon a následný první dotyk je správný. Španělé hrají vysoko, povedla se mi průnikovka, když se to takhle sejde, vypadá to hezky a jsou z toho šance. Kuchtičovo zakončení bylo fenomenální.“

Jak se vám hraje s tak náběhovým a pracovitým útočníkem, jako je Jan Kuchta?

„Kuchtič je skvělej, odvede strašně moc práce i do presinku. Je lídr v napadání a skvělé bylo i to, že si řekl, když už nemohl, čemuž se nedalo vůbec divit. Na balonu i bez něj odvede strašně moc práce.“

Chce se předvést kvůli případnému jinému angažmá?

„Je to možné, seděli jsme spolu i včera před zápasem, samozřejmě se o věcech bavíme a je to víc než logické. Je nejkrásnější se ukázat na takovém pódiu, myslím, že to bere za správný konec a já mu to moc přeju, protože si to zaslouží a doufám, že mu do budoucna vyjdou kroky, které si přeje.“

Jak svou klubovou situaci vyhodnocuje a jak se cítí?

„Podle mě si nikdo z nás nedokáže představit, jaké to může být se v tom pohybovat a jediné, co s kluky můžeme udělat, je mu naslouchat a nějakým způsobem mu udělat servis, že se pak dokáže ukázat a může být důležitý pro tým. Samozřejmě, že se tady hraje pro to, abychom české reprezentaci pomohli a udělali dobré výsledky, ale tohle je třeba taky vypíchnout, Kuchtič si to strašně moc zaslouží.“

S jakými pokyny jste šel na hřiště?

„Šli jsme tam s Hložanem (Adamem Hložkem) udržet kvalitu do ofenzivy. Také se napojit na kluky, co odvedli kus práce do defenzivy a my jim pomohli s čerstvýma nohama.“

Vážíte si čtyř bodů ze dvou zápasů proti silným soupeřům Švýcarsku a Španělsku?

„Jsme v elitní skupině a ukazujeme, že ne nadarmo. Musíme zůstat nohama na zemi, ale byla by škoda na takové výsledky nenavázat. Potřebujeme se připravit na další zápas a být těžkým protivníkem. Ještě toho můžeme hodně dokázat.“