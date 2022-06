Trenér Šilhavý před Portugalci: Nečekal jsem, že půjde o první místo

Opravdu?

„Ano, ale je to příjemné. Určitě na to takhle nemyslíme před zápasem, chceme se plně koncentrovat na utkání od první do devadesáté minuty. Kdyby to tak nebylo, soupeř využije každé naší nepozornosti.“

Není náhodou silnější než Španělsko?

„Myslím, že je to nastejno. Skvělí hráči, skvělá jména z Premier League, jen jedno jméno ční: Ronaldo. Ten trochu vybočuje z řady, je to prostě superstar. Z toho pohledu nás čeká velká šichta a pokud nebudeme hrát týmově, nemáme šanci.“

Nebylo by lepší, kdyby Ronaldo nenastoupil?

„Přece jen kluci budou rádi, že si budou moci zahrát proti takovému plejerovi, že se s ním poměří, zkonfrontují s ním síly. Samozřejmě je to skvělý hráč, který rozhoduje zápasy. V tomhle případě, myslím, ať je na hřišti.“

V čem je síla Portugalců? V individuálním umění?

„Nemají problém jít jeden na jednoho, pustit se klidně do tří hráčů a projít. Ty jejich dovednosti, činnost s balonem v rychlosti, to je něco úžasného. Pro nás jsou tyhle zápasy poučné, takováhle konfrontace posouvá hráče nahoru. Vyzkoušíme si proti těmto silným týmům, na co máme a jakým způsobem proti nim můžeme uspět. Pro nás jen plus do dalších zápasů.“

Budete hodně měnit sestavu?

„Moc ne, určitě nevyměníme celou jedenáctku. Bude to v těch intencích jako v minulých zápasech se silnými týmy.“

Co brankář?

„Tam ano, chytat bude Jindra Staněk.“

První dvě utkání jste nastoupili se třemi obránci. Bude to platit i v Lisabonu?

„Přemýšlíme o tom, ještě uvidíme. Bavíme se o tom s realizačním týmem i hráči. Především se ale budeme snažit to Portugalcům znepříjemnit a také být nebezpeční. Věřím, že předvedeme takový výkon jako v prvních dvou zápasech a že se nebudeme muset stydět.“