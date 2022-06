Češi proti Španělsku: Šance bez užitku, ale i odvážný presink a šéf obrany

Češi se nenechali zatlačit do urputné defenzivy, jako při zápase s Portugalskem. Naopak měli sami velké šance hned v úvodní dvacetiminutovce. V prvním náznaku Pešek ještě Simona nezaměstnal, ale podstatně víc práce měl gólman Bilbaa s ranou Černého a především následnou šancí Kuchty. Možností jít do vedení bylo víc než dost, o to víc mohlo Jaroslava Šilhavého mrzet, že Soler otevřel na druhé straně skóre hned z první domácí střely na bránu.

Nadějný systém s šéfem Brabcem

Od baráže ve Švédsku se český tým vydal po zajímavé, dosud neprobádané cestě. Nouzová varianta na tři obránce se nakonec ukazuje čím dál funkčnější. Systém do Ligy národů oproti baráži o MS čeští trenéři pozměnili do rozestavení 3-4-3 (ve Švédsku a ve Walesu volili defenzivnější 3-5-2). Uprostřed obrany vyrostl Jakub Brabec, který poslední čtyři těžké zkoušky zvládl velmi dobře. Výborně na pravé straně v pozici halvbeka do systému zapadl Vladimír Coufal, pevná skála zvládající defenzivní úkoly i ofenzivní výpady. Na levé straně to je slabší, především tam musí trenérský štáb dál hledat a volit ideální řešení.