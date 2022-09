Trápení opor repre, ztráta formy i v pražských „S". Pomůže Plzeň v laufu?

Je to deset let, co tehdejší reprezentační trenér Michal Bílek využíval formy, energie a entuziasmu fotbalistů z Plzně, kteří tehdy bavili tuzemsko a zaujali i v Evropě. Nyní může stejný kouč pomoct národnímu týmu znovu. S tím rozdílem, že do nich ve Viktorii napumpoval sebevědomí on sám. Využije západočeského laufu i Jaroslav Šilhavý? Chtělo by se říct, že se to vyloženě nabízí, neboť klubům, kde působí dlouhodobé opory, se příliš nedaří. Bylo by fajn sestavu namixovat.