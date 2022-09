Češi po debaklu: smolaři CR7 a Schick, z Jakarty na scénu i K.O. od Švýcarů

Video se připravuje ... Ne, na červnové zápasy se Švýcarskem a Španělskem v září česká reprezentace nenavázala, sobtotní večer v Edenu tuzemsko nepotěšil. Portugalci zvítězili naprosto zaslouženě 4:0, problémem je však i výhra Švýcarů ve Španělsku (2:1). Češi jsou momentálně ve skupině A v rámci Ligy národů na posledním místě, v úterý v St. Gallenu musí tedy vyhrát. Co český nároďák v sobotu ukázal?

Smolař CR7 Není třeba se bavit o tom, kdo byl nejsledovanějším mužem zápasu. Na Cristiana Ronalda bylo zvědavo dvacet tisíc fanoušků, ale portugalské hvězdě se nedařilo stejně jako v červnu v Lisabonu. Možná ještě víc. V úvodu schytal direkt v souboji od brankáře Tomáše Vaclíka, nos mu museli spravovat doktoři. Pak mu v tutovce míč na ne zrovna optimálním terénu přeskočil kopačku, místo střely placírkou do odkryté branky mířil balon do strany na spoluhráče. A v závěru první půle šla Ronaldova ruka po obranném rohu přímo do trajektorie centru, že bylo jasno: penalta. Možná o tom se krátce po poločasové pauze bavil útočník Manchesteru United s Patrikem Schickem. Cristiano Ronaldo během zápasu s Českem • Foto Blesk:Foto : Czech News Center / Rusinova Maria

Z Jakarty na scénu Ve velkém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz prohlásil Ondřej Kúdela, že nominace do reprezentace si váží. Skoro už s ní ani po přestupu do Jakarty nepočítal. A hle, ve 22. minutě to byla právě bývalá opora Slavie, kdo nahradil zraněného Jakuba Brabce. Kúdela se postavil do středu stoperské trojice, po hodině hry pak s Davidem Zimou vytvořil srdce obranné čtveřice. Na poměry výkonu celého týmu to pětatřicetiletý borec zvládl ještě obstojně. Byť je třeba dodat, že Portugalsko postupem času hrálo nenáročnou údržbu... Kompletní známkování českého týmu si projděte zde >>>

Zlom: Schickova penalta To byl dáreček. V nastavení první půle znamenala ruka Cristiana Ronalda v portugalském vápně ideální příležitost pro domácí, jak se dostat do zápasu. Stav 0:2. Jenže levačka Patrika Schicka orazítkovala břevno a od horní tyčky rána forvarda Leverkusenu mířila do autu. Místo toho, aby šli Češi do pauzy s nadějným výsledkem 1:2, psychologické rozpoložení Šilhavého týmu se ještě zhoršilo, což bylo vidět při nástupu do druhého dějství. Schick pak čtvrt hodiny před koncem ve slušné pozici na šestnáctce minul bránu o několik metrů. Nebyl to jeho zápas. Patrik Schick zahodil penaltu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Dalot s nadstavbou Asi byste čekali jiné jméno než pravého beka z Manchesteru United. Pravdou je, že právě Diogo Dalot v Edenu exceloval. Třiadvacetiletý šikula byl u rozhodující akce utkání, protože po půlhodině vyjel ze sevření českých hráčů z vlastní poloviny až do šestnáctky domácích – a navíc si celý útok sám zakončil slabší nohou. Aby toho nebylo málo, přidal Dalot třetí kus do české sítě tím, že si na šestnáctce zpracoval míč a levačkou jej zakroutil k pravé tyči. Tomáš Vaclík jen koukal, nicméně Tomáš Souček a spol. nechali technického obránce v poklidu vystřelit. Diogo Dalot dal dva góly • Foto ČTK / AP / Petr David Josek