Šilhavý po výprasku: Nebudeme hráče chválit. Nesouhlasí se Schickem

Byl rozladěný. Drtivá porážka 0:4 s Portugalskem v Lize národů se Jaroslavu Šilhavému nelíbila. Výkon týmu ještě méně. „Budeme si to muset vysvětlit u videa. S tím, co jsme odehráli, jsme nemohli pomýšlet na pořádný výsledek,“ pravil reprezentační trenér. Zároveň odmítl názor největší hvězdy týmu Patrika Schicka, že mužstvo hrálo příliš defenzivně. „Naopak si myslím, že jsme chtěli hrát odvážně, atakovat soupeře vysoko, minimálně ve středním pásmu. To se také dělo,“ prohlásil.

Česko je ve skupině ve složité situaci. Aby se udrželo mezi elitou, musí v úterý vyhrát ve Švýcarsku. Jaké jsou příčiny vysoké porážky 0:4?

„Bohužel se nám zápas nevyvedl. Abychom mohli pomýšlet na lepší výsledek, museli bychom podat mimořádný výkon. To se nestalo. Dělali jsme individuální chyby, byli jsme nedisciplinovaní. Proto jsme vysoko prohráli.“

Zlomil se zápas neproměněnou penaltou Patrika Schicka za stavu 0:2?

„Dostali bychom se na kontaktní gól, bylo by příjemné do šatny zkorigovat stav. Neříkám, že bychom vyhráli, ale Portugalci by to měli složitější. I před první brankou soupeře jsme měli šanci, přímo gólovku jako hrom (hlavička Baráka). Bohužel Portugalci svoje šance proměnili, po brance na 0:3 si vítězství už nenechali vzít.“

Nepřišlo vám, že v druhém poločase tým upadl do apatie?

„Nebudeme hráče chválit, to je jasné, ale vyhodnotíme si vše uvnitř. Byly tam výkony špatné, nedisciplinované, dělali jsme lehkovážné chyby. Budeme si to muset vysvětlit u videa. S tím, co jsme odehráli, jsme nemohli pomýšlet na pořádný výsledek.“

Patrik Schick říkal, že jste hráli příliš defenzivně. Byla to součást takticky, nebo jste byli Portugalci k takovému způsobu donuceni?

„Nemyslím si to. Naopak si myslím, že jsme chtěli hrát odvážně, atakovat soupeře vysoko, minimálně ve středním pásmu. To se také dělo, soupeř nás ale v těchto prostorech přehrával a z toho se dostával do šancí. My jsme uměli být také nebezpeční, přechod do obrany po ztrátě míče byl ale špatný. Navíc jsme vzadu dělali chyby.“

Mnozí hráči neprožívají v klubech dobré období. Mohlo to mít vliv na celkový výkon mužstva?

„Jestli se daří, nedaří... Věříme hráčům, které jsme povolali. Na hřišti nebyl žádný hráč, který by podal vyloženě špatný výkon. Jak říkám, s klukama si chceme sednout a zjistit, proč byl výkon takový. Na základě této diskuse budeme mužstvo připravovat na další utkání.“

Byl jste ihned přesvědčený, že místo Brabce pošlete na hřiště Ondřeje Kúdelu?

„Ondra je zvyklý na postu, který hrál Jakub Brabec. Známe ho, je to zkušený hráč. Rozhodnutí bylo okamžité.“

Nemáte pocit, i na základě hodnocení Patrika Schicka, že někteří jsou zvyklí hrát v klubu aktivněji?

„Klukům rozumím, chtějí útočit, dávat góly. Patrik přijel s tím, že si chce spravit chuť. Chtěl být aktivní, penaltu nedal. My ale především musíme hrát účelněji. Myslím, že jsme hráli dostatečně vysoko. Měli jsme tam dobré závary, ale Portugalci nám z toho vyjížděli a pak byli nebezpeční. Otevřeně hrát s takovým soupeřem nemůžeme. Naše předchozí výsledky proti silným týmům byly založené na práci, na týmovém přístupu a hře na hranici možností. Jinak to nejde. Jen poctivý výkon nás dovede k výsledku. Dnes jsme takový nepředvedli. Byli jsme daleko od protivníků, nedoráželi je, nevěřili si.“

Jak to vypadá se zraněním Jakuba Brabce? Zvažujete, že ještě někoho povoláte?

„S Jakubem je to špatné. Vypadá to, že odjede. Zbývá nás sedmnáct hráčů do pole, určitě budeme chtít někoho povolat. V neděli se vše dozvíte.“

Původně to vypadalo, že v úterý v St. Gallenu vám bude stačit k udržení elitní skupiny Ligy národů remíza. Jenže Švýcarsko vyhrálo ve Španělsku a počty se rázem změnily. Je to velká komplikace?

„Ano. Lepší je hrát na bod, byť se to někdy také nevyplácí. Víme, co Švýcaři umí. Byť mě překvapilo, že vyhráli ve Španělsku. Pokud chceme zůstat v této společnosti, musíme u nich vyhrát.“