Trápení Slováků pokračuje, neporazili ani Bělorusko. Postup pro Lotyše

Utkání se hrálo v srbském městě Bačka Topola a krátce před přestávkou se dostali do vedení Bělorusové, kteří měli už jistý sestup do nejnižší ligy D. Skóre otevřel Ivan Bachar a konečný výsledek stanovil v 65. minutě střídající Adam Zreľák. Výsledek už nemohl nic změnit na tom, že Slováci, kteří ve čtvrtek podlehli doma Ázerbájdžánu, zůstanou v Lize C. Ázerbájdžán v posledním duelu porazil 3:0 Kazachstán, který už měl jistý posun do Ligy B.

Posun do Ligy C z nejnižší úrovně D1 si dnes zajistilo Lotyšsko díky remíze 1:1 v Andoře.

Závěrečné 6. kolo Ligy národů:

Skupina A1:

20:45 Dánsko - Francie, Rakousko - Chorvatsko.

Skupina A4:

20:45 Wales - Polsko, Nizozemsko - Belgie.

Skupina C1:

20:45 Faerské ostrovy - Turecko, Lucembursko - Litva.

Skupina C3:

Ázerbájdžán - Kazachstán 3:0 (0:0)

Branky: 66. vlastní Maročkin, 74. Ozobič, 90.+1 Nurijev. ČK: 35. Alip (Kaz.).

Slovensko - Bělorusko 1:1 (0:1)

Branky: 65. Zreľák - 45. Bachar.

Skupina D1:

Andorra - Lotyšsko 1:1 (0:0)

Branky: 88. Rosas - 50. Gutkovskis.

Moldavsko - Lichtenštejnsko 2:0 (0:0)

Branky: 90.+2 a 90.+4 Stina.