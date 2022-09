Coufal: Nejsme psychicky dole, Plzeň taky po prohře s Barcelonou nebyla

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Už není kam uhnout. Ve Švýcarsku je třeba v úterý večer zabrat, jinak česká reprezentace elitní skupině Ligy národů zamává. „Uděláme vše pro to, aby fanoušci viděli další velké zápasy,“ slibuje obránce Vladimír Coufal, který se možná z pozice wingbeka zatáhne zpátky dozadu do čtyřky.

Potřebujete vyhrát, nemůže to být paradoxně trochu osvobozující, že máte jasný cíl?

„Myslíte, že je osvobozující pocit muset vyhrát ve Švýcarsku?“ (úsměv)

Ale nemusíte spekulovat.

„To ano, na jednu stranu máte pravdu, na druhou je to nesmírně těžký úkol. Ale nespekulujeme. Kdybychom porazili Portugalce a Švýcaři stejně vyhráli, tak bychom nezalezli v sedmi lidech a nebránili výsledek. Může se vám to vymstít, protože přijde jedna standardka v devadesáté minutě a všechno jde do kopru. Půjdeme si to rozdat.“

A pokusit se o setrvání v elitní skupině Ligy národů. Zachutnaly vám zápasy proti špičce?

„Asi každému chutnají takové zápasy se světovou extratřídou, ať už je to Španělsko, Švýcarsko, Portugalsko nebo další velikáni, pokud bychom se udrželi. Už před začátkem Ligy národů bylo asi všem jasné, že budeme hrát o udržení. Všichni si na nás chtěli zchladit žáhu, ale ukázali jsme, že nejsme do počtu. Uvidíme, co se stane, ale uděláme vše pro fanoušky, aby se podobné zápasy zase konaly i v Česku.“

Co říkáte na kvalitu švýcarského fotbalu?

„Švýcarský fotbal je už nějaký ten rok na vzestupu, otočilo se to. Vidíme, že i malá země může vychovat takhle dobré hráče. Mají skvělé fotbalisty, výborný tým. Klobouk dolů.“

Vypíchnete někoho? Spoustu jich znáte z Premier League.

„Jsou to nesmírné individuality. Xhaka je bývalým kapitánem Arsenalu, Shaqiri hrál ještě nedávno v Liverpoolu. Kvalitní jsou oba útočníci Embolo se Seferovičem. Není to tak dlouho, co Akanji přestoupil do Manchesteru City. Sice nemůže hrát, ale jsou tam jiní. Nechci chodit zleva doprava nebo zepředu dozadu, ale na každém postu mají dva výborné hráče. Holt to tady dělají dobře.“

Co musíte udělat dobře, nebo spíš lépe, vy oproti sobotě?

„Zápas s Portugalskem jsme si rozebrali. V neděli po večeři jsme měli video, kde jsme viděli, co všechno jsme udělali špatně. Odpověď je tedy jednoduchá: musíme se zlepšit úplně ve všem. Je třeba být rychlejší, agresivnější, mít větší tlak na míč. Zbytek jsme si řekli interně, nechám to v kabině.“

Jaká je tam nálada? Nejste psychicky dole?

„Byl to jeden zápas. Samozřejmě jsme všichni byli naštvaní, ale je to fotbal. Každé utkání se vám nepovede. Tak jak jsme nebyli po letních zápasech nahoře, tak nejsme teď dole. Držíme si sinusoidu. Víme, že porážka nemusela být tak vysoká, ale taky víme, že máme svůj styl, který přináší výsledky. Koukněte na jména Portugalců. A Plzeň určitě taky nebyla dole, když prohrála 1:5 s Barcelonou.“

Mimochodem, velkým tématem je rozestavení. Na které pozici se cítíte lépe vy? Na klasickém pravém obránci ve čtyřce, nebo na wingbeku, kde jsou za vámi tři stopeři?

„Uvidíme, co zvolí trenér. Co se týče mých úkolů, tak halvbek je pro mě více ofenzivní do útoku. Nemusím úplně tahat dozadu za každou cenu, protože jsou tam tři stopeři. Je čas a prostor se zajistit, když to hrajete dobře. Ve čtyřce jste zase třeba více na balonu, víc kombinujete, protože máte více hráčů kolem sebe. Při kvalitě těchto soupeřů nejde úplně lítat nahoru, protože vás potrestají, když necháte otevřený prostor. Musíte se víc zajišťovat. Oba systémy mají výhody i nevýhody, záleží jen na tom, jak nám to sedne a jak bude reagovat soupeř.“