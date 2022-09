Šilhavý: Bolístky máme, řešíme věci personální i systémové. Co Schick?

Řešil jste změny v nominaci, zbytek kádru je zdravotně v pořádku?

„Bolístky tam ještě jsou, ale největší byly u srdíčka nás všech, že zápas před vlastním publikem dopadl takhle... Mrzí nás to, jsme zklamaní, ale už to nespravíme. Museli jsme reagovat na zranění, přijeli další kluci. Je nás tady dvacet hráčů plus tři brankáři, jsme připraveni.“

Co zraněná ruka Patrika Schicka?

„Ještě je čas... (úsměv) Má to trošku bolavé, ale Páťa chce jít do zápasu. Věřím, že ho to nebude omezovat a nebude se na hřišti cítit nekomfortně.“

Zvažujete více změn? A co rozestavení?

„Rozestavení máme v hlavě, ještě se budeme bavit u videa. Řešíme personální věci i ty systémové, způsob hry.“

Aby to bylo lepší než v sobotu, že?

„Pro nás bylo při hodnocení důležité, že hráči to vnímali stejně jako my. Nebyl tam nikdo, kdo by řekl, že hrál dobře a tak dále. Pojmenovali jsme si chyby, ale nikoho nekamenovali za to, že by zavinil góly.“

Jak moc změní naturel vaší hry fakt, že jde o zápas o všechno, který potřebujete vyhrát?

„Změnilo se akorát to, že nám nestačí remíza. Musíme vyhrát, ale s tím jdeme do každého zápasu. Kdyby tady hrála roli remíza, je to třeba výhodné ve chvíli, kdy se blíží konec a vy můžete střídáním vyztužit obranu a položit ji níž. Nebo naopak zápas odehrát na útočné polovině. Ale nevím, jestli je výhoda, nebo nevýhoda muset vyhrát ve Švýcarsku... Pokusíme se i se silným soupeřem napravit poslední zápas v Praze. Pro český fotbal by bylo hodně prospěšné, kdybychom setrvali v elitní skupině.“

Překvapily vás poslední výkony Švýcarů? Vypadá to, že vás čeká těžší duel než v červnu...

„Stoprocentně. První tři zápasy ve skupině Švýcarsko prohrálo, vypadalo to s ním bledě, ale teď hraje skvěle. Ve Španělsku mělo i další šance, které mohlo proměnit. Má skvělý tým. Právem je v první skupině, ale to neznamená, že ho nemůžeme překvapit nebo poprat se o setrvání.“

V čem vidíte jejich největší sílu?

„No, spíš nevidíme moc slabin. (úsměv) Na každý post mají dalšího vyrovnaného hráče. Je to opravdu extratřída. Jsou silní, nyní předvádějí, co doopravdy umí. Je to velký favorit, ze kterého máme respekt, ale chceme hrát odvážně, mít nasazení a intenzitu hry. Nemůžeme si dovolit dělat chyby jako s Portugalskem.“