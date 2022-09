Česká mise St. Gallen: král Roger, zima i kvalita díky přistěhovalcům

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Počet obyvatel zhruba jako Zlín, rozloha zase podobná Rožnovu pod Radhoštěm a nadmořská výška Harrachovu. V malebném St. Gallenu, kde to upřímně zatím fotbalem příliš nežije, se Češi večer pokusí o záchranu elitní skupiny Ligy národů. „Švýcarsko je velký favorit,“ nepopírá kouč Jaroslav Šilhavý. Přitom soupeř má o dva miliony méně a poloviční rozlohu. Jaký je důvod?

„Holt to tady dělají dobře,“ říká obránce Vladimír Coufal, když dostává dotaz na kvalitu Švýcarska, v jehož kádru jsou hvězdy z Premier League.

Čím to? Vždyť český fanoušek má stále v paměti čtrnáct let starou výhru na EURO 2008, kde domácí výběr zchladil vítězným gólem v úvodním zápase turnaje v životní formě hrající Václav Svěrkoš.

„Švýcarský fotbal je už nějaký ten rok na vzestupu, otočilo se to. Vidíme, že i malá země může vychovat takhle dobré hráče. Mají skvělé fotbalisty, výborný tým. Klobouk dolů,“ dodává obdivně bek West Hamu.

Má pravdu. Naprostou. Kontrast: Češi naposledy startovali na světovém šampionátu v Německu v roce 2006, Švýcaři vyhlížejí již pátou účast v řadě. Za dva měsíce se představí v Kataru.

Devítimilionová země, která je po úpadku KHL v poslední době rájem zejména pro hokejisty, chrlí zajímavé fotbalisty díky potomkům přistěhovalců. Různorodou hráčskou typologií s odlišnými somatotypy a genetickou výbavou mají navrch nejen nad Čechy.

„Zatímco vyloženě naši čistokrevní švýcarští kluci mají trochu jinou výchovu. Ale nemyslím to vůbec špatně, jen je třeba rodiče víc tlačí do škol, však se podívejte naproti,“ usmívá se šedesátiletý Julian, prodavač z malého obchůdku se suvenýry, a ukazuje prstem na univerzitu v St. Gallenu.

Z českých fotbalistů vyloví v paměti pouze Karla Poborského, ale špatně ho zařazuje do osmdesátých let. Že večer tamní Kybunpark přivítá Lukáše Kalvacha, Adama Vlkanovu či Václava Černého, kteří by podle informací iSport.cz měli figurovat v základní sestavě, netuší.

„A kde že hrají? V Curychu?“ doptává se energický sympaťák. „Ne? Vážně tady, jo? Tak to je fajn. Omlouvám se, víte, já jsem spíš na lyže a na tenis. Roger, to byla klasa. Král,“ zmiňuje legendu Federera.

Konec kariéry elegána z Basileje rezonuje mezi lidmi v útulném městečku kousek od Bodamského jezera o něco víc než fotbal. Nečekejte však nic kýčovitého či pompézního. Malými vkusnými plakáty na veřejných vývěskách s nápisem „Danke RF“ to končí.

Tu a tam na vás vykoukne kulatý zelený znak místního fotbalového klubu, za který dřív nastupoval Jiří Koubský, Zdeněk Urban a Jan Berger. Ale jen u nádraží či obchodních center. Nikoli v historickém centru, které zdobí monumenty spadající pod UNESCO. Tam je poklidný život i díky řadě hezkých kavárniček s vynikajícími čokoládovými dobrotami sportem nenarušen.

„Ale Švýcaři národní tým hodně podporují. Reprezentace postoupila na mistrovství světa, bude to poslední zápas v Lize národů, navíc jde o všechno. Jsem si stoprocentně jistý, že nás tam čeká skvělá atmosféra,“ předvídá brankář Tomáš Vaclík a těší se na stadion, jenž připomíná Eden. Dvacetitisícovou kapacitou, vzhledem i rokem otevření (2008).

Proč se tedy nehraje v Curychu, nedalekém největším městě v celé zemi, jak si myslel chlapík se jménem Julian a bekovkou na hlavě? Nebo v Basileji, na kterou má super vzpomínku Svěrkoš?

„Tu Švýcaři využívají na ty největší zápasy,“ vysvětluje Vaclík důvod, proč se nepodívá zpátky do Basileje, kde dřív úspěšně působil. „St. Gallen mají zase na zápasy s těmi ne úplně top mužstvy typu Itálie, Anglie, Španělska,“ doplňuje expert na tamní fotbal.

Jen Marek Suchý (163) a již zmíněný Zdeněk Urban (149) odehrál v nejvyšší švýcarské soutěži více utkání než Vaclík (132). „Hraje se tam dynamický fotbal nahoru dolů, který lidi baví,“ popisuje stoper Mladé Boleslavi.

Nyní už Čechy v Super League zastupuje pouze Martin Frýdek v Lucernu a Roman Macek v Luganu. Pro porovnání: hokejistů je osm.

Mimochodem, ve městě pojmenovaném po irském mnichovi Svatém Havlovi od úterního rána prší, teploměr ukazuje kolem sedmi stupňů Celsia. Fouká poměrně silný vítr. Vaclík se tak projevil i jako znalec počasí. „Vždycky mi přišlo, že tam byla zima nejdřív z celého Švýcarska.“

Ano, už za měsíc se očekává sněhová nadílka a kolem desáté večerní i ta gólová. Budou Šilhavého hoši proti a pošlou sebevědomého soka o patro níž?