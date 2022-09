Last dance Šilhavého týmu: jen výhra přivábí hvězdy. Kouč přemýšlí o změně

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Čtvrtfinalisté loňského EURO 2020 proti sobě. Jeden v komfortní situaci a dobré náladě, druhý po nejvyšší domácí porážce v samostatné historii a pod tlakem nutné výhry. Švýcarsko–Česko, poslední duel Ligy národů v tomto kalendářním roce. Last dance, last chance. Pouze tři body zajistí svěřencům Jaroslava Šilhavého setrvání v elitní Lize národů. Trefí personální i systémové změny?

Před rokem v Bruselu museli rovněž vyhrát. Rozdíl byl v tom, že tehdy šlo Čechům o udržení naděje na první místo v kvalifikaci o mistrovství světa. Nepovedlo se, Belgičané dominovali, ale baráž stejně klapla.

Nyní je tým Jaroslava Šilhavého pod větším tlakem, byť jde „jen“ o Ligu národů. Pokud chce i nadále hrát v její elitní skupině atraktivní zápasy proti nejlepším evropským soupeřům, je třeba v úterý večer v St. Gallenu porazit Švýcary.

Zní to jednoduše, ale půjde o zatraceně složitý úkol. Zvlášť po sobotě, kdy se nálada v obou táborech rapidně proměnila. Zatímco zvědavý Eden viděl nakládačku od Portugalců, svěřenci kouče Murata Yakina senzačně zvítězili 2:1 ve Španělsku. Tím se dostali o dva body před mančaft okolo kapitána Tomáše Součka na třetí pozici v tabulce, díky čemuž jim v úterý v Kybunparku stačí remíza.

„Nevím, jestli je výhoda vědět, co přesně potřebujeme za výsledek. Prostě se pokusíme vyhrát a napravit zápas v Praze. Pro celý český fotbal by bylo hodně prospěšné, kdybychom setrvali v elitní skupině. Ale jinak moc nevzpomínám na dřívější zápasy o všechno, nemám to tak postavené,“ vykládal Šilhavý na tiskovce.

Co tříbodová nutnost přesně znamená? Hrát mnohem aktivněji a odvážněji než naposledy. Tak jak naznačoval Patrik Schick hned po debaklu od Dioga Dalota a spol. Jenže jedna věc je plán a ta druhá, o poznání těžší, převést jej do praxe.

Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz si trenér Šilhavý pohrává s myšlenkou přejít zpátky k systému se čtyřmi klasickými obránci, což v kalendářním roce 2022 zatím neaplikoval ani jednou. Proč ne, impulz je žádoucí.

„Už něco máme v hlavě. Ještě se o tom pobavíme i u videa, řešíme věci personální i systémové, tedy způsob hry,“ naznačil kouč.

Pokud by opravdu Češi sáhli k rozestavení 4–2–3–1, získali by o jednoho hráče navíc ve středu pole, jako tomu bývalo dřív. Důležité však nebude ani tak výchozí schéma jako konkrétní pokyny. Aby Adam Hložek, Václav Černý, Adam Vlkanova či kdokoli jiný na křídlech, ale i krajní beci, vydatně podporovali Schicka na hrotu.

Útočník číslo jedna v pondělí na předzápasový trénink, který sledoval i předseda FAČR Petr Fousek, dorazil jako poslední. S obvázanou rukou (důsledek sobotního zranění), ale nijak viditelnými problémy.

Patrik Schick trénoval s obvázanou rukou • Foto Pavel Mazáč / Sport

Švýcarští novináři zjišťovali, jestli největší hvězda soupeře bude v pořádku. „Má to trošku bolavé, ale Páťa chce nastoupit. Věřím, že ho to nebude natolik omezovat a že se nebude cítit na hřišti nekomfortně,“ usmál se Šilhavý.

Byť zemí s helvetským křížem ve vlajce v současnosti rezonuje zejména konec kariéry populárního tenisty Rogera Federera, v malebném sedmdesátitisícovém St. Gallenu, který je položen v podobné nadmořské výšce jako Harrachov (675 metrů nad mořem), se místní na utkání těší.

Aby ne, Yakinovo mužstvo baví. Na úvodní tři porážky navázalo dvěma výhrami nad favority a naladilo fanoušky na blížící se světový šampionát v Kataru, kde nebude chybět.

„Stoprocentně to nyní bude těžší utkání než v červnu,“ přikývl Šilhavý. „Nejdřív to s nimi ve skupině vypadalo bledě, ale teď hrají skvěle. Moc slabin nevidíme, je to opravdu extratřída. Jsou velkým favoritem, máme respekt, ale chceme hrát odvážně, mít nasazení, intenzitu hry. Ale nemůžeme si dovolit dělat chyby jako s Portugalskem.“

To určitě ne, forvard Breel Embolo, někdejší spoluhráč Tomáše Vaclíka z Basileje, a další kumpáni jsou připraveni kiksy trestat. A napravit už je nepůjde. V půlce listopadu Češi v Olomouci přivítají v přáteláku Faerské ostrovy a tím pro ně letošní reprezentační sezona skončí.

Sestava podle Sportu

Schick

Hložek Barák Černý

Souček Kalvach

Jemelka Zelený Zima Coufal

Vaclík