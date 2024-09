Černý se zastal Skotska: Rivalita je brutální. Wolfsburg? Chtěl jsem odejít

Na tiskové konferenci české reprezentace byl do funkce sportovního manažera uveden Tomáš Hübschman • Beranek / Sport

Po nevydařeném jaru měl jasno, že potřebuje změnu. Václav Černý, český reprezentant, přerušil štaci v německém Wolfsburgu a na konci července zamířil na hostování do Rangers. Na startu sezony zasáhl do každého utkání, i když se skotský tým neprotlačil do Ligy mistrů. „Moje osobní pozice vypadá dobře, za což jsem fakt rád,“ liboval si 26letý ofenzivní hráč.