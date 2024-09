Česko vstupuje do Ligy národů. Ve hře je lístek do baráže o světový šampionát

Je to jednoduché jako facka – pokud národní tým vyhraje skupinu divize B Ligy národů, s vysokou pravděpodobností získá vstupenku do baráže o mistrovství světa. A to je výrazný argument, proč v sobotu sundat Gruzii a v úterý Ukrajinu.

Cesty, jak se probojovat na mundial ve Střední a Severní Americe v roce 2026, jsou dvě. První je tradiční, přes klasickou kvalifikaci. Napříč Evropou se bude hrát v příštím kalendářním roce ve dvanácti skupinách po čtyřech nebo pěti účastnících. Matematika je jasná: vítězové skupin postupují na šampionát, týmy na druhých místech získávají místo v široké baráži. Nic mezi tím neexistuje.

Zatím je tedy dvanáct jistých míst: ti vítězové skupin. Vzhledem k tomu, že se v Americe bude poprvé hrát mistrovství světa v rozšířeném formátu s osmačtyřiceti účastníky oproti předchozím dvaatřiceti, polepšila si Evropa, přesněji UEFA, z třinácti na šestnáct účastníků. Čili stále zbývají čtyři neobsazená místa. A o ta se bude hrát v březnové baráži v roce 2026!

Už bylo řečeno, že do této závěrečné fáze se automaticky dostane dvanáct týmů z druhých míst jednotlivých kvalifikačních skupin. A teď to zajímavé pro Česko – na šestnáctku je doplní čtyři mužstva z Ligy národů, která se neumístila na prvních dvou místech své kvalifikační skupiny, ovšem vyhrály skupinu Ligy národů. Mohou to být i země z úrovně C či D.

Pro lepší pochopení jednoduchý příklad: kupříkladu Chorvatsko se v kvalifikaci neumístí na prvních dvou místech, ale vyhraje skupinu Ligy národů divize A, pak bude mít jistotu účasti v baráži. To samé platí pro dalších patnáct týmů z áčka, kde se koncentrují nejlepší týmy Evropy. Proto existuje velký předpoklad, že únikovou cestu z propasti v podobě baráže nevyužije spíše nikdo, maximálně jeden vítěz skupiny totálně neúspěšný v kvalifikaci.

Proto se veliká šance otevírá před účastníky Ligy národů divize B. Tedy i před Českem. Platí, že kdo vyhraje skupinu divize B, má v případě neúspěchu v klasické kvalifikaci místo v baráži téměř jisté.

Tímto způsobem se národní tým dostal do baráže o šampionát v Kataru, v březnu 2022 ale hned v prvním kole neuspěl ve Švédsku. I nyní se bude hrát baráž dvoukolově. Kdo chce do Ameriky, musí vyhrát dva zápasy.

Mimochodem, dobré je zmínit i novinky ve schématu Ligy národů. Pokud Česko vyhraje skupinu – ano, má jistou baráž o MS – ovšem zároveň postoupí do elitní divize A. A teď změna: do postupů a sestupů přibudou ještě utkání play off: sehrají je proti sobě celky na třetích místech ve skupinách Ligy A a celky na druhých místech ze skupin Ligy B, stejné schéma platí pro céčko a déčko.

Opět jednoduchý příklad: jestliže Česko bude ve skupině Ligy národů druhé, bude hrát play off o postup, pokud skončí třetí, bude hrát play off o sestup do céčka. Automatický je sestup posledního týmu ve skupině.