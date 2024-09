Haškovy omyly u reprezentace: Špatné reakce, Chorý i lpění na jménech

Atraktivita - nulové zlepšení oproti Šilhavému

Pouhých osm zápasů pod Ivanem Haškem stačí k rostoucí nespokojenosti. Kdo se těšil na moderní presinkové pojetí, sympatický herní projev, jaký mohl sledovat na EURO například od Slovenska nebo jiných menších zemí, čeká marně. Tým stále hledá čitelnou tvář. Česká křeč gradovala v sobotu v Gruzii – hráči si nebyli schopni kloudně dát balon, natož něco vymyslet. Kdo sleduje český nároďák, dál trpí.

„Především prvních patnáct minut druhého poločasu jsme ze zápasu úplně vypadli. Máte právo nás kritizovat, náš výkon byl hrůzostrašný,“ prohlásil Ivan Hašek bezprostředně po debaklu v Tbilisi.

Nefungující výstavba hry

Právě na zakládání útoků a kvalitní výstavbě realizační tým od svého nástupu usilovně pracuje. Leč marně. Český tým se dostává do úzkých často právě proto, že neudrží balon, hráči volí alibistické přihrávky do stran, dozadu. Takhle to ale v moderním fotbale nefunguje. Tomáš Souček playmakerem nikdy nebude, kreativním typem není ani Alex Král. Lukáš Kalvach po nástupu na plac v Tbilisi často nestíhal, byť se nakonec dočkal premiérové reprezentační trefy.

Trenéři musí dál hledat a pracovat, dostat do týmu automatismy, aby byl přechod směrem dopředu co nejvíc ladný, rychlý, přímočarý. Studijního materiálu třeba od Gruzie je víc než dost.

„Byli jsme pozdě v soubojích, pozdě u míče, přehrávali ve středu pole. Hráli jsme hodně zpětných přihrávek do strany, tam byl problém,“ vyčetl po debaklu Hašek.

Anketa Vydrží Ivan Hašek u reprezentace až do MS 2026? ANO NE

Špatná reakce z lavičky

Ve chvílích, kdy Gruzínci na začátku druhé půle rozebírali českou jedenáctku, trenér jen bezmocně přihlížel dění u postranní čáry. Nepřišel se změnou rozestavení, neupravil taktický plán a včas nezasáhl, když viděl, jak se hra jeho týmu totálně bortí. Nedokáže ovlivnit zápas, přijít s nápadem, plánem, jak otočit vývoj zápasu.

V sobotu se ani netrefil do základní jedenáctky. Naprosto zásadně nabil svým kritikům, že jeho trenérská éra dávno skončila a na národní lavičku patří někdo jiný. Přitom přípravy na EURO rozhodovali náhradníci, za což sbíral plusové body. O přestávce v Gruzii střídal dvakrát, po střídáních ale Češi inkasovali další tři góly.

Pasivita proti Portugalsku

Proti silnému soupeři tým na startu EURO zalezl do hlubokého bloku, často jen nazdařbůh odpaloval balony na soupeřovu polovinu. Odříznutí Schick s Kuchtou neměli vepředu šanci udržet balon. Český výkon připomínal snažení pod Pavlem Vrbou na EURO 2016 ve Francii, kde tým podobným stylem proti Španělsku prohrál 0:1.

Dění na hřišti dokládají statistiky – Portugalsko vyhrálo 19:5 na střely, v xG (očekávaných gólech) ovládlo zápas v poměru 1,82 na 0,22 a kopalo 13 rohů, Češi ani jeden. Dá se hrát i s nejlepšími světovými týmy, ale nutně s větší odvahou, ne jenom čekat na úder před vlastním vápnem. I to jde za Haškem, který tým chystal na výkop turnaje minimálně celý kemp v Rakousku.

Známkování reprezentantů za debakl v Gruzii ZDE>>>

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Největší omyl – opomenout Chorého

Tomáš Chorý odjel na mistrovství Evropy ve velké pohodě, se střeleckým sebevědomím a touhou přetrhnout se za český národní znak. Ve druhém zápase proti Gruzii, kdy Češi v závěru dobývali zavřeného soupeře a hrnuli se za vítězným gólem, nastala ideální chvíle vypustit dvoumetrového obra. Jenže Hašek překvapivě ukázal na Mojmíra Chytila. „Chtěli jsme tam dát náběhovějšího hráče,“ vysvětloval po utkání. Dobře ví, že tohle byla chyba. Nejspíš největší omyl, jaký od ledna během působení na české lavičce udělal.

Lpění na hráčích, co nehrají v klubech

Pokračující písnička z éry Jaroslava Šilhavého. V nároďáku se stále často hraje podle jména, nikoliv podle aktuální formy. V Gruzii šel do základu Ladislav Krejčí, který v sezoně odehrál za Gironu pouze 10 minut. Tomáš Čvančara i Alex Král nebyli skoro rok v reprezentaci, přesto hráli oba. Čvančara navíc v Mönchengladbachu odehrál zkraje sezony pouze lehce přes půlhodinu. Ondřej Lingr dostal celý poločas, přitom za Feyenoord si pod Priskem zahrál zatím jen jednou. Mnozí hráči s aktuální formou zůstali na lavičce (Šulc, Kušej, Vitík) našli by se i zajímaví jedinci, co zůstali mimo nominaci (Janošek, Kliment).

„Teď musí dostat prostor zase další hráči, kteří snad chytí příležitost za pačesy,“ dodal Hašek po prohře.