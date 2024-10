Souček: Bořil je nádherný příběh, mám radost. Slavia může zlepšit nároďák

Jaká je nálada v týmu před Albánií?

„Takový pocit má celý tým – snažili jsme se přenést do mužstva náladu z posledního okamžiku, kdy jsme byli spolu minulý měsíc, jak jsme po dobrém výkonu a nasazení porazili Ukrajinu. Tím jsme chtěli začít tenhle sraz a to se nám povedlo. Měli jsme pár tréninků, je mezi námi dobrá atmosféra a děláme maximum, abychom byli na zápas s Albánií připravení.“

V čem se poučíte z předchozích zápasů s Albánií?

„Nastoupil jsem proti ní za reprezentaci třikrát a mám bilanci 1-1-1. Snad navážu na ten první vítězný zápas. Asi nejvíc si chceme vzít z domácího zápasu (v září 2023 na Letné, remíza 1:1), kdy jsme byli lepší. Vstřelili jsme gól a nakonec to byl remízový zápas. Pouštěli jsme si během přípravy nějaké situace z našich duelů proti Albánii, nějaké, když hrála Albánie proti jinému soupeři, je toho plno. Víme, že jsou kvalitní tým.“

Těší vás, že jste se na reprezentačním srazu po delším srazu potkal s Janem Bořilem?

„S Bóřou jsem se viděl hned v šatně po derby, říkal jsem mu, že má reprezentační formu. Mám z něj obrovskou osobní radost, tyhle příběhy se mi líbí. Má za sebou těžké zranění, nikdo mu nevěřil, ale ukázal všem okolo, že se může vrátit. Teď neskutečně pomáhá Slavii, věřím, že bude mít přínos i pro nároďák. Jde o nádherný příběh a jsem rád, že je tu s námi zpátky.“

Lze do národního týmu přenést herní styl Slavie?

„Vždycky je dobře, že se daří českým týmům a je tady na reprezentaci hodně hráčů, co mají formu. Podobné období si pamatuju, než jsem odcházel ze Slavie. Bylo to dost podobné. Měli jsme obrovskou formu a zlepšili jsme i nároďák, teď se to může opakovat. Neříkám, že je to slávistická cesta, ale je důležité, když přijede hodně hráčů s formou, ať už je to odkudkoliv. Když přenesou ze Slavie to, co tam hrají poslední měsíc, dva, všichni z toho budeme těžit. Může to mít na náš výkon velký přínos.“

Ještě vás štve červená, kterou jste schytali při posledním zápase v Albánii a padli 0:3?

„Jsme rádi, že tenhle zápas nakonec neovlivnil náš postup na EURO a zvládli jsme to. Ale bylo to hodně nepříjemné, někdo může cítit křivdu. Naštěstí to nebylo pro vývoj ve skupině důležité. Věřím, že teď bude všechno v pořádku, fanoušci nás také poženou, budou si pamatovat náš poslední výsledek proti Ukrajině a budou chtít pro nás tři body.“