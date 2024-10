ONLINE: Česko - Albánie. Důležitý zápas v boji o postup do elitní skupiny

Česká fotbalová reprezentace stojí v důležitém utkání skupiny B1 Ligy národů proti Albánii. Svěřenci Ivana Haška musí zahnat nepříjemné vzpomínky na poslední vzájemný duel v Tiraně (0:3) a zabojovat o tři body, které by je zase o kousek přiblížili cíly - tedy postupu do elitní skupiny. Zvládne národní tým utkání na Letné? Sledujte jeho ONLINE přenos na iSport.cz.

V pondělí český tým uzavře říjnový sraz proti Ukrajině v jejím azylu ve Vratislavi. Svěřenci trenéra Ivana Haška chtějí v nadcházejícím dvojzápase napravit dojem z úvodního utkání skupiny v Gruzii, kde v září utrpěli debakl 1:4. Poté doma porazili Ukrajinu 3:2, poprvé po čtyřech zápasech zvítězili a stejně jako Albánie mají zatím na kontě tři body. Tabulku vede dosud stoprocentní Gruzie.

Do elitní divize A postoupí přímo vítěz skupiny, druhý tým bude čekat dvojzápas play off. Liga národů zároveň dává reprezentacím dodatečnou šanci zahrát si o účast na vrcholných turnajích. Čtvrtý ročník je propojen s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší celky, které neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Bastien – Zakrani, Berthomieu (FRA) Stadion epet Arena, Praha-Bubeneč