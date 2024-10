Jak reprezentace těžila z klubů: Plzeň pod Bílkem, Vrbova éra se sparťany

Slavia má formu, a proto se to nabízí. Večer proti Albánii by reprezentační trenér Ivan Hašek měl v základní sestavě výrazně vsadit právě na hráče Pražanů a využít jejich dobrého rozpoložení i souhry. Národní tým koneckonců s klubovými vazbami už má úspěšné zkušenosti. Jaké byly tři éry z poslední doby, ve kterých reprezentace těžila z klubů?

Plzeň pod Michalem Bílkem (2011–13)

Opory Viktorie začaly být vidět po zisku prvního titulu na jaře 2011. Trenér Bílek je začal do reprezentační sestavy pozvolna sázet od léta. Na EURO 2012, kde mužstvo došlo do čtvrtfinále, měli důležitou roli v základu David Limberský, Václav Pilař a Petr Jiráček, pravidelně nastupoval i Daniel Kolář. Postupně se zapracovával Vladimír Darida, do kádru patřili i další.

Kdo dále patřil z Plzně do reprezentace: Jan Rezek, Milan Petržela, František Rajtoral.