ONLINE: Slavia - Teplice 3:0. Hosté hrají v desíti, Schranz trefil břevno

Ivan Schranz proti Teplicím hlavou trefil jen břevno
Ivan Schranz proti Teplicím hlavou trefil jen břevnoZdroj: Michal Beranek / Sport
Dalibor Večerka za svůj faul viděl červenou kartu
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
Christos Zafeiris propálil Matouše Trmala
21
Chance Liga
Jedno je jisté, Tomáš Chorý teď nějakou chvíli góly dávat nebude. Fotbalisté Slavie si musí ve 4. kole Chance Ligy proti Teplicím poradit bez něj. Hosté naposledy přejeli Bohemians 3:0, ale v Edenu je nečeká nic snadného, jak duel dopadne? Úvodní výkop má ve 20.00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

30

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín43108:410
2Sparta32107:47
3Slavia32105:27
4Olomouc32103:17
5Liberec42118:67
6Karviná32014:26
7Plzeň31207:35
8Jablonec31204:25
9Teplice21014:33
10Bohemians31021:53
11Slovácko40222:42
12Dukla40221:52
13Ostrava20111:21
14Ml. Boleslav30127:91
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

