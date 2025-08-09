ONLINE: Slavia - Teplice 3:0. Hosté hrají v desíti, Schranz trefil břevno
Jedno je jisté, Tomáš Chorý teď nějakou chvíli góly dávat nebude. Fotbalisté Slavie si musí ve 4. kole Chance Ligy proti Teplicím poradit bez něj. Hosté naposledy přejeli Bohemians 3:0, ale v Edenu je nečeká nic snadného, jak duel dopadne? Úvodní výkop má ve 20.00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|3
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu