Bořil: Jsem bojovník, někteří mi nevěřili. Na Letné fandili všichni

Šlo o zaslouženou výhru?

„Odehráli jsme krásný zápas, nastoupil jsem po třech letech za reprezentaci, ještě k tomu přišla výhra s tak těžkým soupeřem, jakým je Albánie… Věděli jsme, že mají nechutná, výborná křídla. Podporovali nás fanoušci, přišel plný dům, všichni jsme si to užili.“

Užil jste si to i vy před publikem na Letné, nikoliv před slávistickým v Edenu?

„Tohle je reprezentace, tady nám každý fandí. Lidé nás hnali dopředu, my jsme hned na začátku dobře presovali, dali brzy gól a uklidnili se. Hráli jsme fakt dobře.“

Vy jste na hřišti vypadal tak, jak kdybyste reprezentační kariéru ze zdravotních důvodů vůbec nepřerušil.

„Byla to dlouhá doba, než jsem se vůbec vrátil. Zranění bylo těžké, než mi z nohy vyndali šrouby a destičku… Ale cítil jsem se nyní velice dobře, jak kdybych tyhle problémy nikdy neměl. Na tohle jsem úplně nemyslel, chtěl jsem pomoct týmu a klukům. To se povedlo a užil jsem si to se vším všudy.“

Rozhodla velká energie a touha po výhře celého týmu?

„Určitě, kluci mají formu, bylo to vidět, všichni to přenesli do zápasu. Hecovali jsme fanoušky a dali dva krásné góly, mohli ještě nějaké přidat. Buďme rádi za to, že jsme vyhráli.“

Věřil byste tomu, kdo by řekl, že se ještě do národního týmu takhle vrátíte?

„Už jsem to říkal - před rokem jsem chtěl ukončovat fotbalovou kariéru, někteří lidé mi nevěřili. Ukázal jsem jim, že mám srdce, jsem bojovník a vrátil se. Jsem velice šťastný.“

V sezoně se vám osobně i Slavii daří, ale čekal jste vůbec pozvánku do národního týmu? Zvlášť, když Ivan Hašek chce sázet na mladé.

„Soustředil jsem se hlavně sebe, na Slavii, abych vůbec hrál v klubu. To se mi teď daří. Pozvánka do nároďáku je ještě o level výš. Dozvěděl jsem se to už po derby, hned jsme to řešili, ráno mi volali trenéři. S rodinou jsme také mluvili o tom, zda pojedu. Nakonec mi všichni dali zelenou a jsem tady.“

Pomáhala k úspěchu nad Albánií souhra hráčů ze Slavie?

„Je to tak. K tomu byl Čoro (Tomáš Chorý) v Plzni, takže ho dobře znají Šulcík a Červ. Souhra byla na hřišti fakt veliká, bylo to vidět. Kluci, co hrají v klubech a mají formu, to přenesli sem. Dařilo se nám ve všech směrech.“

Pomohl vám návrat k rozestavení 4-2-3-1?

„Myslím, že jo. Třetí střední záložník nám obráncům hodně pomáhal. Laci hrál proti nám falešnou desítku, Červ se na něj posadil a přes něho nešlo nic, to nám ulehčilo práci. Stopeři měli na sebe jen jednoho útočníka, s tím si poradili. Sedělo nám to a sbírali jsme i druhé balony.“

Vnímal jste odlišnou atmosféru oproti zápasu s Ukrajinou v Edenu, kde fandilo hodně hostujících příznivců?

„Koukal jsem na ten zápas, bylo mi za kluky smutno. Ale to už nevrátíme. Tentokrát musíme pochválit fanoušky, co přišli, podporovali nás, hnali dopředu, ukázali jsme jim, co v nás je.“

Baví vás teď reprezentovat a udržet se v kádru i na další srazy?

„Asi každý chce reprezentovat. Jsou zápasy, co se nepodaří, jsou smolné a prohraje se. Jsme tady od toho, abychom podávali dobré výkony a vyhrávali. Zase jsme to zase nastartovali a snad to bude takhle pokračovat.“