Norská ostuda v Linci. Haaland utekl do autobusu, pak se na sítích omlouval

Norský útočník Erling Haaland slaví svůj gól proti Slovinsku • ČTK/Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP

Zklamaný Erling Haaland během zápasu Ligy národů proti Rakousku • Severin Aichbauer / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP / Profimedia

Sotva se začne zdát, že se spící norský potenciál probere k fotbalovému životu, je tady další facka, které Nory dostane pod narkózu. Potupná porážka v zápase Ligy národů na půdě Rakouska 1:5 se v zemi fjordů těžko kouše. Erling Haaland odmítl mluvit s novináři a prošel kolem nich zkroušený. Ve Švédsku si zase z výsledku svých sousedů utahovali i v médiích. Sice mimo hru zůstává talent z Manchesteru City Oscar Bobb a zraněný je také dispečer norských akcí Martin Ödegaard z Arsenalu, ale ani to nezmírní rozčarování norských fanoušků po kolapsu v Rakousku.

Kouč Ståle Solbakken je u kormidla norského korábu už skoro čtyři roky, přesto se mu nedaří potenciál národního týmu naplnit. Přitom má v týmu řadu borců, kteří nastupují v top soutěžích a k tomu dvě superhvězdy Ödegaarda a hlavně snajpra snajprů Erlinga Haalanda. Týmově to však jaksi neladí.

Potupná prohra 1:5 v Rakousku se zrodila hlavně ve druhé půli, kdy Norové úplně vyklidili prostor. Haaland přitom vedl svůj tým podruhé v kariéře jako kapitán namísto zraněného Ödegaarda. A kdo ho trochu zná a sleduje jeho kariéru, tak ví, že podobné porážky nevstřebává vůbec dobře.

Po zápase prosvištěl kolem norských novinářů, ani se na ně nepodíval. Hvězda Cityzens sice je známá tím, že s norskými novináři nemá zrovna idylické vztahy, ale čekalo se, že se k debaklu jako kapitán vyjádří. A ono nic. Raději rychle zmizel do autobusu. Pak se omluvil fanouškům skrze svůj instagramový účet.

„Omlouvám se všem příznivcům. Z mé strany to bylo velmi špatné. V listopadu si jedu pro šest bodů,“ napsal sebekriticky svým sledujícím s odkazem na další reprezentační okénko. Nevinil tým, ale bral porážku na svá bedra, protože všichni od něj očekávají, že národní mužstvo povede. Zároveň však před zápasem poněkud jízlivě poznamenal, „uvidíme, jestli mi někdo položí nějakou zajímavou otázku. Pak se mezi novináři rád zastavím.“ Podobnými vyjádřeními Haaland norská média nedráždil poprvé. Po rakouské demolici by si na něm možná smlsli. Největší hvězdu tak zastoupil Sander Berge.

„Teď je cítit zklamání. Jako tým procházíme vzestupy a pády. Nejdůležitější je, že zůstáváme jednotní, i když to bylo trapné a ponižující“ řekl záložník anglického Fulhamu.

To útočný Haalandův parťák Alexander Sørloth byl adresnější. „Jsme tým a nechci nikomu házet klacky pod nohy, ale za mnou a Erlingem nahoře měl být lepší tlak. Záloha měla být jednotnější a obrana určitě pevnější. Nemá smysl na někoho ukazovat prstem,“ prskal útočník Atlétika Madrid.

Zase se ukázal hlavní nedostatek Norska pod Solbakkenem, což je naivní obrana. Nyní však chyběla i ofenzivní kvalita. „Je to jako hra kočky s myší. Jeden z našich nejhorších zápasů za poslední roky. Rakousko na nás kašle, předvádí se a užívá si to,“ kroutil hlavou expert stanice TV 2 Jesper Mathisen.

I Švédsko mělo předčasné Vánoce, protože se média bavila debaklem svých sousedů. Zápas se totiž vysílal i tam a komentátor Lars Sandberg si nebral servítky. „Norsko bude dnes v Linci rozprášeno. 5:1? Co se to tam děje? Začíná to být pro Nory trapné. Kde tenhle večer skončí?“ A hlavní slova v titulcích skandinávského tisku? Fiasko, debakl, demolice, zoufalství.

Otázkou je, jestli Haaland sám dokáže dělat víc. V reprezentaci má průměr takřka gólu na zápas. Mnohá utkání rozhodují jeho trefy. Tohle je systémový problém a je s podivem, že Solbakken se tak dlouho na svém postu drží.