Hašek dostal otázku na vyhazov: Tohle neřeším. Nesmí se opakovat, aby...

PŘÍMO Z ALBÁNIE | Má před sebou závěrečné dva zápasy Ligy národů. A hraje o hodně. Trenér Ivan Hašek by mohl s českou reprezentací slavit triumf ve skupině. Jako první ho čeká sobotní test v Albánii, kde národní tým před rokem prohrál vysoko 0:3. „Nesmí se opakovat, abychom podlehli atmosféře a nechali se brejkovat ze situací,“ zdůraznil kouč.

Když si vyslechl jednu otázku, trochu strnul. Jako by znervózněl. Vždyť vedle sedící překladatel hodil směrem k trenéru Ivanu Haškovi pichlavou otázku: „Kdybyste neuspěli, hrozí, že byste byl odvolaný?“ Překvapilo to, vždyť Češi se vyhrabali z krize, v posledních třech zápasech sebrali slušných sedm bodů.

Ale ptal se albánský novinář. A tak přišla vážná odpověď. „Nad tím se nezamýšlím. Chci, abychom zápas zvládli a vyhráli. Soupeř má kvalitu, ale tohle momentálně neřeším,“ řekl Hašek a čelil dalším dotazům v prostoru pro novináře.

Trápí vás absence v obraně? Omluvenku nakonec poslali Vitík, Krejčí a Zima.

„Očekávali jsme nějaké ztráty. Teď se situace vyvrbila tak, že jsou mimo tři stopeři. Ale máme v týmu další hráče, kteří jsou schopni tento post zvládnout. Mají zkušenosti z mezinárodního fotbalu. Věřím, že jsme vybrali správně, vsadili jsme na hráče podle aktuální formy.“

Jen jednou jste dosud udrželi čisté konto. Máte problémy v defenzivě?

„Každý trenér by chtěl, aby jeho tým nedostal góly a co nejvíc jich vstřelil. Budeme se snažit být tentokrát co nejsilnější v obraně, ale víme, že soupeř má kvalitu. Vždyť vyhrál v Gruzii. Z tohohle zápasu potřebujeme tři body.“

Ale bral byste i bod?

„Náš cíl je vyhrát skupinu, hrajeme o kvalifikaci na mistrovství světa. Jde o důležitý zápas, pro nás je cíl postoupit z prvního místa.“

Už máte jasnou představu, v jakém složení nastoupíte?

„Hlavně si přeju, aby všichni hráči zvládli trénink ve zdraví a byli v pohodě. Představu o sestavě mám. Měli jsme na stole víc možností, ale věřím, že jsme vybrali hráče, kteří svou roli zvládnou.“

Albánie ví o Tomáši Chorém, ale hrál by Patrik Schick? Byl by lepší volbou?

„Patrik je mimo, není aktuálně v nominaci. Důvody jsme uvedli už před srazem. Máme další hráče, kteří jsou schopni nastoupit nahoře. Kromě Chorého také Kuchta, Kliment, Hložek nebo Lingr. Máme hodně hráčů, kteří jsou schopni zvládnout roli vepředu.“

Tušíte, jak budou proti vám Albánci hrát?

„Viděli jsme několik zápasů soupeře, má vyspělý tým a vynikajícího trenéra, který zvládá připravit mužstvo dobře po taktické stránce. Umějí napadat nahoře, ale současně hrát ve středním a hlubokém bloku. Na to, aby přecházeli rychle do protiútoku, mají kvalitní hráče.“

Což se ukázalo před rokem, kdy Albánie porazila Česko 3:0...

„Nesmí se opakovat, abychom podlehli atmosféře a nechali se brejkovat ze situací, kdy soupeř získá balon. Přechod Albánců do útoku je opravdu smrtelný.“

Dávají také góly střelami z dálky, že?

„Víme o kvalitě hráčů, které mají – Bajrami, Laci, Tuci, Asani, Asllani. Všichni mají dobrou střelbu, chodí dovnitř na druhou nohu. Jejich střely jsou nebezpečné, víme o tom.“