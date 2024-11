ONLINE: Albánie - Česko. Jemelka na stoperu, za soupeře dva sparťané

Čeští fotbalisté hrají v Albánii předposlední zápas Ligy národů a za příznivých okolností by už dnes mohli oslavit triumf ve skupině a postup do elitní divize A. Pokud v Tiraně zvítězí a Ukrajina zároveň získá tři body v Gruzii, o první místo v tabulce už svěřenci trenéra Ivana Haška nepřijdou. Reprezentanti chtějí navázat na říjnovou domácí výhru nad Albánií 2:0 a potvrdit zlepšené výkony. Povede se to? Problémy v obraně kouč Hašek řeší nasazením Václava Jemelky, v sestavě domácího týmu jsou dva sparťané - Qazim Laci a Indrit Tuci. Utkání začíná ve 20:45, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.