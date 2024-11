Problém Česka v obraně, Hašek počítá ztráty. Sedmý statečný, osmá varianta

Kalamita je silné slovo, ale „prča“ to teda taky není. Kouč Ivan Hašek ve svých jedenácti reprezentačních zápasech protočil sedm různých stoperských dvojic nebo trojic, napasoval do nich šest vyvolených, které s sebou vzal i na německé EURO 2024. A chtěl s nimi – v ideálním případě – absolvovat celý dvouletý cyklus až do mistrovství světa 2026. Nyní má však ze „svaté“ šestice k dispozici jen Tomáše Holeše. Do hry tak půjde sedmý statečný, pravděpodobně Václav Jemelka.