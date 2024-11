Albánie - Česko 0:0. Postup je blízko, nervy v závěru! Ztráta Součka

Hrálo se o hodně, vždyť vítěz mohl udělat výrazný krok k vítězství ve skupině Ligy národů. Proto v závěru stouplo napětí. Jan Kuchta, jenž se rozcvičoval u lajny, popudil fanoušky albánského týmu. Když k němu na lajnu dorazil balon, přidržel ho a nechal k sobě doběhnout protihráče. Zasmál se tomu. Proto na něj přiletěl zapalovač.

Klid neměl ani Vladimír Coufal, český obránce. Když zahrával rohové kopy, opakovaně na něj létaly předměty. Proto od míče ustoupil, čekal, až se zlost zmírní.

Zato trenér Ivan Hašek působil klidně. A to i v momentě, kdy se na český tým na startu druhé půli valila vlna Albánců. Popocházel v technickém území, ruce měl zkřížené za zády nebo na hrudi. Ale věřte, že tlak domácího týmu postupně gradoval.

Defenziva držela, reagovala na trhavé pohyby útočníků, chytali nebezpečné brejky. „Jsou smrtelné,“ upozornil už před zápasem trenér Hašek. Když v první půli nebezpečně hlavičkoval Qazim Laci, záložník Sparty, zasáhl Matěj Kovář, brankář číslo jedna.

Češi střídali vysoký presink, při němž velkou roli sehráli ofenzivní hráči Chorý, Šulc nebo Černý, s hlubokým blokem. Právě aby čtyřčlennou obranu nezaskočil rychlý protiútok.

Haškův trenérský štáb zůstal u rozestavení, které mu v posledních třech zápasech (po výprasku 1:4 v Gruzii) zafungovalo. Byť musel sáhnout do stoperské dvojice, když mu postupně přistály na stole omluvenky od Krejčího, Zimy a Vitíka. Vedle Holeše, klíčového hráče, naskočil Václav Jemelka z Plzně.

Jinak ke změnám v základní sestavě vůbec nedošlo. Hašek vsadil na osvědčenou ofenzivní čtveřici. Na křídla se postavili Provod a Černý, uprostřed hrál Šulc. Na hrotu pak operoval urostlý Chorý, na něhož se na tiskové konferenci vehementně vyptávali albánští novináři. Označili ho za velkou hrozbu českého mužstva.

Jasně, vždyť před měsícem v Praze při výhře 2:0 nad Albánií vstřelil dva góly. Tentokrát se nedostal do hry, v soubojích ho vynulovali důrazní stopeři, zvlášť Ajeti se o hráče Slavie postaral velice důkladně. Chorý dohrál v 65. minutě, nahradil ho Kliment, nejlepší střelec české ligy.

Oba střední obránci byli v prvním poločase dost ve hře. Češi drželi balon, hráli trpělivě. Mezi sebou si měnili krátké a rychlé přihrávky, občas sáhli po jistotě směrem dozadu. Ne, tohle se domácím fanouškům opravdu nelíbilo. Ozval se hlasitý pískot. Ale beze změny. Holeš na Součka, pak Jemelka doleva na Bořila. A zase zpátky.

Haškovi svěřenci dlouho hledali skulinky, kterými by protlačili balon do vápna. Provod nebo Souček se v přihrávkách za obranu opakovaně unáhlili. Pak vyprodaný stadion Air Albania utichl, Češi dvakrát v krátké chvíli trefili břevno! Nejprve hlavou po Coufalově rohu Jemelka, pár minut na to Červ střelou z hranice šestnáctky.

Ve druhé půli se složitě dostávali do šancí. Snad jen Souček, jenž dostal druhou žlutou kartu v soutěži a proti Gruzii s jistotou nenastoupí, sahal marně v nebezpečném prostoru po balonu.

Přesto důležitější zpráva je, že národním mužstvo pod Haškem udrželo druhé čisté konto za tři zápasy. „Český úspěch záleží na fungující defenzivě,“ poznamenal expert Luděk Zelenka už před sobotním zápasem.

Češi po bodovém zisku zůstávají na prvním místě tabulky a o triumfu rozhodne úterní zápas s Gruzií. Albánci na závěr této fáze Ligy národů hrají s Ukrajinou. Tohle bude zajímavé rozuzlení.