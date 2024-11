POLEMIKA: Kdo za Chorého? Chytil je nejmenší zásah, proti jsou čísla střelce

Národní tým přišel o urostlou věž. Tomáš Chorý dostal v sobotu proti Albánii druhou žlutou kartu, což v Lize národů znamená stopku. Proto trenér české reprezentace Ivan Hašek musí pro závěrečný zápas s Gruzií hledat náhradu. Z hrotových útočníků se nabízejí tři varianty – Janové Kuchta a Kliment a Mojmír Chytil, dodatečně povolaný náhradník. Kdo z nich by měl naskočit v základní sestavě? O tom se v polemice dohadují redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica a Pavel Šťastný.

Michal Kvasnica: CHYTIL

Nejmenší zásah pro všechny

Předně si myslím, že absence Tomáše Součka může být zrovna v utkání proti Gruzii, která umí trestat otevřený střed pole, mnohem citelnější než ztráta Tomáše Chorého. Ať už realizační tým vsadí na střeleckou formu Jana Klimenta, důraz Jana Kuchty, techniku Adama Hložka nebo charakter Mojmíra Chytila, nemyslím si, že by Češi v útoku bez věže z Edenu kromě centimetrů strádali. Všichni jsou v nároďáku oprávněně a každý může doručit rozdílný balíček dovedností.

Osobně bych od začátku postavil Chytila – a rovnou dodávám, že chápu ty, kteří teď kroutí hlavou. Ano, byl přece až později donominovaný. Ano, připravoval se v posledních dnech jen individuálně či s prostějovským dorostem U16. Ano, jeho minutáž není od povedeného ligového derby kdovíjaká.

Tomu všemu rozumím, a proto jsem byl v pohodě, když v původním výběru Ivana Haška figuroval Chytil až pod čarou. Teď ale došlo k situaci, kdy mužstvo potřebuje pokračovat ve fungujícím módu, který se dostavil v zářijovém utkání s Ukrajinou (3:2). A protože se Hašek způsobem hry i personálním složením nejvíce inspiroval ve Slavii, nejvhodnější by bylo v závěrečném utkání příliš neexperimentovat. A Chytil se spoluhráči Chorému podobá ze všech ostatních hrotů nejvíce.

Roli hraje i to, že na německém EURO 2024 hrozili Češi proti Gruzíncům ze standardních situací, nejčastěji ze vzduchu. Zrovna Chytil si umí najít propadnutý balon i po autu, rychle se zorientovat v malém vápně a vstřelit ušmudlaný gól. Navíc víte, že vždy odvede maximum a vydá se na sto procent, i když do hry půjde na sedmdesát, či jen tři minuty. A k tomu faktor „jeho“ Olomouce...

Pavel Šťastný: KLIMENT

Zabiják s výjimečnými čísly

Ještě před necelým půl rokem by se málokdo pozastavil nad jeho absencí. Tomáš Chorý na EURO v Německu plnil roli až třetího, čtvrtého útočníka. Daleko před ním byli Patrik Schick a Jan Kuchta, nejspíš také Mojmír Chytil. Časy se mění, Chorý se stal na posledních srazech jedničkou.

Přestože českému týmu proti Gruzii budou chybět jeho centimetry, důraz a schopnost podržet balon, trenér Hašek má kvalitní náhradníky. A dovolím si tvrdit, že by si poradil i bez dodatečně povolaného Chytila. Byť šlo o správnou reakci, bude určitě zajímavou variantou do druhé půle.

Náhradu do základní sestavy za Chorého bych jednoznačně hledal ve dvojici Janů - Klimentovi a Kuchtovi. Tato dvojice dostala přednost při nominaci, proto ji má dostat i při tvorbě úvodní jedenáctky. Oba jsou kvalitní, mají své přednosti a zasáhli už do utkání v Albánii. To je jejich výhoda.

Větší šanci dávám Klimentovi, který se dostal do slušného tempa. I když ho v říjnu přibrzdil trest za červený zkrat proti Bohemians. Ale vrátil se gólově, s Karvinou zapsal desátou ligovou trefu. Na to mu stačilo deset zápasů a pouhých dvaadvacet střel. Wow! Navíc nejde vůbec o snadné zásahy, což potvrzuje jeho hodnota očekávaných vstřelených gólů – 3,92! Věřte, že tohle jsou světová čísla.

Nevýhodou může být snad jen fakt, že by absolvoval první soutěžní start v základní sestavě národního týmu (dosud začal jen v přípravě proti Kataru v roce 2017). V tom má navrch Kuchta, ostřílený útočník. Navíc velice platný v aktivním presinku, osobních soubojích. Tohle hraje pro něj.

Ale Klimentem, nebo Kuchtou chybu neuděláte. Chytil je pro mě momentálně až třetí možnost.