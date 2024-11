Co znamená triumf v Lize národů: pomoc v cestě na MS i výhoda pro los

Závěrečné utkání ve skupině Ligy národů s Gruzií rozseklo další program českého národního týmu. Výběr Ivana Haška zvítězil v Olomouci 2:1, čímž oslavil prvenství ve své skupině. Češi postupují do elitní skupiny A, zároveň si velmi pomohli směrem k cestě na mistrovství světa 2026. Dopředu si zajistili účast minimálně v baráži, pokud by se jim nevydařila kvalifikační skupina, kterou začnou už v březnu.

Českým fotbalistům v Olomouci chutná. Nejen vyhlášeným hříšníkům v Belmondu, ale především celému týmu na hřišti. Na Andrově stadionu rozhodli úterní zápas s Gruzií v první půli, po brankách Pavla Šulce a Adama Hložka oslavili výhru 2:1.

Úspěch v závěrečném duelu podzimní skupiny znamená první místo, tedy návrat do elitní skupiny A Ligy národů. Češi zde pod Jaroslavem Šilhavým v minulosti čelili Španělsku, Portugalsku či Švýcarsku, v příštím díle Ligy národů se mohou těšit na další souboje se zvučnými giganty.

První výrazný úspěch v éře Ivana Haška přináší i další důležité benefity, především pro cestu na mistrovství světa 2026 do Ameriky. Trenér několikrát zdůraznil, že na jedné z nejsledovanějších sportovních akcí světa nechce chybět a dovést tam český tým poprvé od roku 2006 je jeho zásadním úkolem.

O co jde konkrétně? Výhrou ve skupině Ligy národů si český tým pojistil účast minimálně v baráži, pokud by nedopadla dobře kvalifikace. Cest, jak se z evropské větve dostat na turnaj, kam postupuje historicky nejvíc zemí (poprvé 48 mužstev), je několik.

Přímo na šampionát projde vítěz kvalifikační skupiny, druhý míří do baráže. Pokud by Češi neuspěli a skončili hůř než druzí, baráž si stejně zahrají díky postavení z aktuální Ligy národů – zopakuje se scénář z roku 2022, kdy Češi skončili ve skupině třetí, následně neuspěli v baráži ve Švédsku.

Výhra v podzimní skupině zároveň znamená lepší postavení při losování kvalifikačních skupin, které proběhne v pátek 13. prosince v Curychu. Češi takřka jistě budou ve druhém výkonnostním koši, situaci ještě může ovlivnit, kolik týmů ze kterých košů bude muset v březnu hrát play off Ligy národů.

Češi si prvenstvím ve skupině zajistili zařazení do jedné z pětičlenných skupin, kde kvalifikace o mistrovství světa začne už v březnu. Poměrně složitý systém poprvé týmy řadí do šesti skupin po pěti a šesti skupin po čtyřech účastnících. Čtyřčlenné skupiny zahajují program v září, půjdou do nich země, které čekají v březnovém, případně červnovém termínu ještě zápasy play off Ligy národů. To už se Česka jako vítěze skupiny a jasného postupujícího do Ligy A netýká.

Úspěch v podzimní skupině dal Čechům ještě jednu zajímavou výhodu. Většinu silných týmů patřících dle pořadí států FIFA do nejsilnějšího prvního koše zároveň čeká na jaře boj o celkové prvenství v Lize národů, tudíž nemohou být zařazeny do pětičlenných skupin, kam patří Haškův výběr. Vyhne se Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Německu či Nizozemsku, naopak potkat může Anglii nebo Švýcarsko.

Co znamená česká výhra ve skupině Ligy národů

1. místo ve skupině a postup do elitní skupiny A Ligy národů

takřka jistota minimálně účasti v baráži o postup na MS 2026 (v případě, že nevyjde kvalifikační skupina a skončí v ní hůř než na 2. místě)

takřka jisté nasazení mezi týmy ve 2. koši pro losování kvalifikace MS 2026

start kvalifikace o MS už v březnu 2025, účast v pětičlenné skupině

pravděpodobná nižší konkurence soupeřů v kvalifikační skupině

Klíčové termíny v boji o fotbalové MS

13. prosince

los evropské části kvalifikace mistrovství světa

březen 2025

start kvalifikace MS pro pětičlenné skupiny, kam patří Česko

červen 2025

kvalifikace MS pro pětičlenné skupiny, 3. a 4. hrací den

září 2025

kvalifikace MS (pětičlenné skupiny - 5. a 6. hrací den)

říjen 2025

kvalifikace MS (pětičlenné skupiny - 7. a 8. hrací den)

listopad 2025

kvalifikace MS (pětičlenné skupiny - 9. a 10. hrací den)

březen 2026

baráž o MS (čtyři větve po čtyřech týmech, semifinále a finále na jeden zápas)

11. června až 19. července 2026

MS v USA, Kanadě a Mexiku