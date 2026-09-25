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Česko – Chorvatsko v TV: Kde sledovat Ligu národů živě?

Pavel Šulc zasahuje před Lukou Modričem v loňském utkání kvalifikace o MS.
Pavel Šulc zasahuje před Lukou Modričem v loňském utkání kvalifikace o MS.Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
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Liga národů
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  • Česko se v prvním zápase Ligy národů postaví proti Chorvatsku, které v historii ještě nikdy neporazilo.
  • O změnu se pokusí nový reprezentační kouč Santi Denia, který se chystá na svou premiéru na české lavičce.
  • Utkání začíná v sobotu ve 20:45 v Edenu. Kde sledovat Česko vs. Chorvatsko živě?

Česko vs. Chorvatsko
Liga národů 2026/27

Datum: sobota 26. září (20:45)
Dějiště: Fortuna Aréna, Praha
Rozhodčí:
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko – Chorvatsko v TV?

Českou reprezentaci čeká první zápas pod novým trenérem Santim Deniou. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Chorvatsko začíná v sobotu 26. září od 20:45.

Program Česka v Lize národů 2026/27

  • Česko – Chorvatsko, 26. 9., 20:45
  • Česko – Anglie, 29. 9., 20:45
  • Španělsko – Česko, 3. 10., 20:45
  • Anglie – Česko, 6. 10., 20:45
  • Česko – Španělsko, 12. 11., 20:45
  • Chorvatsko – Česko, 15. 11., 20:45

H2H - vzájemné zápasy Česka a Chorvatska

Česká fotbalová reprezentace se s Chorvatskem utkala pětkrát. Nikdy ho však nedokázala porazit. Celkem z toho byly tři remízy a dvě výhry soupeře.

DatumZápas
09.10.25Česko - Chorvatsko 0:0
09.06.25Chorvatsko - Česko 5:1
18.06.21Chorvatsko - Česko 1:1
17.06.16Česko - Chorvatsko 2:2
09.02.11Chorvatsko - Česko 4:2
12.12.96Chorvatsko - Česko 1:1

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