Bulharský trenér, co byl i ve Slavii: Český soupeř? Zaspalo se, teď si věří | iSport.cz

Jako mladý fotbal hrál. Posledních dvacet let ale žije v Česku, kde dlouhá léta trénoval mládež Slavie. Jeho posledním angažmá bylo u druholigové Vlašimi. Jinak se Vasil Boev věnuje učení na Bulharském gymnázium na Praze 6. Když má tipnout výsledek večerního zápasu, moc se mu nechce. „Přeju si, aby to dopadlo 1:1. Za ty léta jsem si k této zemi udělal silný vztah,“ usmívá se 45letý trenér.

Co lze od Bulharska očekávat?

„Jak asi víte, před měsícem se změnil trenér. K týmu přišel Krasimir Balakov a zatím je to velká neznámá. Nicméně tím, jak se prezentuje v médiích, se dá očekávat, že mužstvo bude hodně disciplinované a odjezdí zápas na 120 procent. Hráči budou namotivovaní. Co se týká herní stránky, Balakov většinou preferuje systém 4-2-3-1 a klade velký důraz na agresivitu. Nepředpokládám, že by tým proti Čechům vysoko napadal. Spíš bude vyčkávat na jejich chybu a hrát na rychlé protiútoky. Sám Balakov řekl, že když se v Praze neprohraje, bude to úspěch.“

Troufají si dostat se přes Čechy na EURO?

„Oni počítají s tím, že se na EURO dostanou. Dělají si velké naděje. Přes 15 let nebyli na žádné velké akci a nyní cítí šanci, že by mohli postoupit. Někteří dokonce mluví o povinnosti.