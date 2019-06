Česko - Bulharsko. Chybí Pavlenka, Suchý kapitán. Souček má čas, smál se Šilhavý | iSport.cz

Jak jsou na tom hráči zdravotně?

„Jiří Pavlenka není kvůli zdravotním problémům schopný nastoupit. Má zranění zad, není to stoprocentní. Nechtěli jsme se riskovat, spolu s lékaři a jím samotným jsme to vyřešili takhle. V průběhu víkendu doplníme nominaci o Ondru Koláře (brankář Slavie).“

Měl Pavlenka nastoupit jako jednička?

„Ani bych na to nechtěl odpovídat, sestavu hráči ještě neznají. Nechme to být.“

Co zbytek hráčů?

„Momentálně máme k dispozici 20 hráčů a dva brankáře zdravé a připravené k zápasu.“

Jak probíhala volba kapitána? Ukázali jste na Marka Suchého, ale takový Tomáš Souček v legraci říkal, že je kápo...

„Souček má ještě čas (úsměv). U kapitána jsme neváhali, nedebatovali. Marek je zkušený hráč, kapitánoval tady předtím. Když se vrátil do sestavy, nebylo co řešit.“

Uvědomujete si důležitost nadcházejících zápasů?

„Každý zápas je klíčový, každý chceme vyhrát. My jsme do kvalifikace nevstoupili dobře a prohráli v Anglii, teď chceme vyhrát oba dva domácí zápasy. Když se to podaří, uděláme dobrý krok k tomu, za čím jdeme. To znamená postup na mistrovství Evropy.“

Pro vás osobně jde o nejdůležitější dvojzápas, který zažíváte jako hlavní reprezentační trenér?

„Skoro jste odpověděl za mě. Osobně je to asi nejdůležitější zápas, byť v Lize národů jsme se potřebovali chytnout a zápas se Slováky měl ještě náboj rivality, byl také důležitý. Kvalifikace na mistrovství Evropy je ale výš, navíc hrajeme doma před našimi fanoušky. Věřím, že nám na Letné pomůžou a zvládneme to.“

Připouštíte si i tlak na vaši osobu?

„Na trenéra je každý zápas tlak, člověk ho vytváří i sám na sebe. Je to velká zodpovědnost, byť se nám vstup do kvalifikace venku nepodařil, věřím, že to doma zvládneme a uděláme krok za cílem, za kterým jdeme.“

Co očekáváte od Bulharska?

„Změnil se tam trenér, dělalo nám to trošku starosti. Hlavní hráči tam ale zůstali, budou hrát podobně, možná dojde ke změně v rozestavení. Trenér Balakov hraje hodně ofenzivně, předpokládáme, že to tak bude zkoušet i tady. Věříme, že to bude dobrý zápas.“

Chybí vám kreativní, ofenzivní hráči Darida s Dočkalem. Už za ně máte vymyšlenou náhradu?

„Takové ztráty jsou samozřejmě bolavé, Darida i Dočkal jsou výborní hráči, ofenzivně ladění a doma bychom je určitě potřebovali. Taktika bude trošku jiná než s nimi v sestavě. Víte, jaké hráče máme v nominaci, možná si dovedete představit, jak bude vypadat taktika. Platí, že s Bořkem, Vláďou nebo s hráči, co jsou tady, chceme vyhrát a musíme dávat góly.“