Jankto: Začátek nás nakopl. Jak v Itálii nehraju, už mě chytaly křeče | iSport.cz

Jak těžké bylo konečně prolomit defenzivu hostů při těch šancích, kterých jste hodně neuvyužili?

„Bylo to těžké, ale my se na ně připravovali a věděli jsme, že mají v obraně hodně skulin. Snažili jsme se tak křížit, zabíhat za obránce, byli jsme aktivní, tohle musíme dělat i v dalším zápase, to platí na každého soupeře.“

Netrápilo vás na hřišti, jak v tutovkách selháváte?

„Šancí jsme měli mraky, často to bylo o pár centimetrů. Tu svoji střelu už jsem viděl v bráně, nakonec uhnula těsně vedle, pak balon ve skluzu ve druhém poločase před prázdnou bránou jsem minul snad o centimetr... Občas to tak bývá.“

Navíc na vás tlačilo skóre, do zápasu jste nevstoupili dobře...

„Špatný začátek, ale paradoxně nás to možná nakoplo, měli jsme hodně šancí, ale během první půle jsme proměnili bohužel jen jednu.“

Co se tam stalo?

„Ale tak víte co, to je fotbal, tyhle situace se stávají. Důležité bylo, že jsme se z toho rychle oklepali, okamžitě jsme začali útočit. Jen škoda, že se nám zápas nepovedlo uzavřít dřív.

První výhra v kvalifikaci o Euro! Češi pálili šance, Bulhary ale přece jen zdolali 2:1

Co padalo mezi vámi na hřišti po tom inkasovaném gólu?

„Povzbudivá slova, stoprocentně. Na začátku jsme si říkali, že když se něco takového stane, nesmíme na sebe nadávat, naopak jsme se chválili pomalu za každý dotek, a ten pozitivní přístup nám dost pomohl.“

Jak jste se v zápase cítil? Zejména v první půli jste byl velmi výrazný.

„Cítil jsem se hodně dobře, ale jak nehraju celé zápasy v Sampdorii, za tuhle sezonu jich bylo tak sedm osm, tak už to začalo být někdy kolem 75. minuty vidět. Začaly mě chytat křeče, musel jsem střídat.“

Je to uklidňující výhra?

„Stoprocentně. Chtěli jsme vyhrát za každou cenu, bylo to na nás vidět. Teď se musíme připravit na další zápas a hrát proti Černé Hoře se stejným nasazením a stejnou chutí.“