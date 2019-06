Šilhavý si oddechl: Schick nás může dostat na EURO. Souček je bojovník | iSport.cz

Oddechl jste si, že jste Bulhary porazili?

„Rozhodně. Ukázal se charakter týmu. Zápas byl pro nás strašně důležitý, velmi těžký, vítězství jsme potřebovali jako sůl. Jenže vstoupíme do zápasu a ve třetí minutě prohráváme. To byla docela sprcha. Ale dokázali jsme se do utkání poměrně brzy vrátit. Celý zápas jsme hráli velmi náročným způsobem hry. Ve druhém poločase jsme se dostali do vedení, ale bohužel jsme těsný náskok už nepojistili. Přitom šance jsme měli. Nakonec jsme se klepali až do konce a v té 95. minutě mně moc dobře nebylo. Přesto jsme vyhráli zaslouženě.“

Je to pro mužstvo velká vzpruha po porážce v Anglii?

„Samozřejmě, lhal bych, kdybych říkal něco jiného. Moc jsme takový zápas potřebovali. Jsem o to víc rád, že se nám to podařilo před domácím publikem. Lidi byli skvělí, patří jim dík.“

Kdy vám bylo nejhůř? Po inkasované brance, po množství zahozených možností, nebo při závěrečné šanci Bulharů?

„Takové situace zápas přináší. První branka nás dost zaskočila, nicméně byl čas se zápasem něco udělat, což se nám i podařilo. Když jsme pak promarnili šance, někdy to tak bývá, že soupeř z ničeho vyrovná. Pro nás by to bylo krutý, naštěstí někdo nahoře nad námi držel ochrannou ruku.“

Zranění Tomáše Součka vypadalo poměrně dramaticky. Nezvažoval jste, že ho ze zápasu stáhnete?

„Tomáš má na bradě tržnou ránu. Zevnitř má čtyři stehy, zvenku tři. Přiznám se, že jsem si nedovedl představit, že by střídal. Doktoři ale odvedli dobrou práci. Tomáš je bojovník, vrátil se do zápasu a zvládl to. Sice mu teď není rozumět, ale do pondělí by se měl dát do pořádku.“

Je Patrik Schick hráčem, který vám může vystřílet postup na mistrovství Evropy? Zároveň vnímáte jeho pozitivní emoce během celého zápasu, což je poměrně velký kontrast oproti utkání za AS Řím?

„Patrik je vynikající útočník, u nás to potvrzuje, jsme s ním spokojení. Mluvili jsme s ním, vedli jsme pohovory a bavili se i o jeho účinkování v Římě. Ale nemyslím si, že je fér, abych vám říkal obsah našeho rozhovoru. Každopádně, jakmile přijede na nároďák, potvrzuje, že chce góly střílet. Doufám, že to bude jeden z velkých hráčů, který nás posune na mistrovství Evropy.“

Ceníte si způsobu, jakým si pokaždé dovede přenastavit hlavu po příjezdu z Říma?

„Moc. Na tréninku pracuje, v zápase chce dávat góly. V poločase přišel do kabiny a apeloval na středové hráče, aby mu balony dávali dřív mezi stopery, protože po zisku míče jsou daleko od sebe. A přesně to se povedlo při vítězném gólu. Patrik byl velkou postavou zápasu. Přál jsem mu hattrick, závěr by byl klidnější. Třetí branku sice dal, ale z ofsajdu. Jeho střídání bylo vynucené, v nohách toho měl hodně. Potřebovali jsme poslat na hřiště čerstvou krev.“

Ještě k první obdržené brance. Byla to chyba hráčů, nebo to soupeř geniálně sehrál?

„Přiřkl bych to naší malé koncentraci. Soupeři se povedl výborný protiútok, následoval krásný centr a nechytatelná hlavička. Stane se, chybami se učíme.“

Černá Hora? Asi těžší soupeř než Bulharsko, myslí si Schick