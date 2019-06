Poborský chválí Čechy: Nejlepší byl Král. Schick půjde nahoru, když... | iSport.cz

Jak se vám líbil zápas s Bulharskem?

„Úvod byl z naší strany takový kostrbatý. Zdálo se, že kluci si uvědomovali důležitost situace. Bohužel to vyústilo v inkasovaný gól, který nás ale pravděpodobně nakopl. Od té chvíle jsme dominovali, dá se říct až do nastavení. Tam jsme se trošku báli o vítězství. Soupeři jsme dovolili sérii standardek, ze kterých nás paradoxně mohl potrestat, a skončilo by to nezaslouženou remízou.“

Oceňujete na týmu, že se po úvodní sprše a gólové akci Bulharů dokázal zvednout?

„Určitě ano. Výkon byl potom velice dobrý. Celé záložní řadě se dařilo, kluci v útoku hráli ve velkém pohybu, Marek Suchý byl vzadu stoprocentní. Líbilo se mi to, za zápas si kluci zaslouží pochvalu.“

Dva góly dal Patrik Schick. Roste pro reprezentaci konečně velký útočník?

„Kéž by, přál bych to jemu i nám všem. Patrik je venku delší dobu, pracuje velice poctivě. Sice nehraje pravidelně, což pro něj musí být náročné, ale určitě potenciál má, aby byl jasnou jedničkou v českém útoku a prosazoval se gólově. Hrál s obrovskou chutí, velkým pohybem, je technicky vyspělý. Má všechny předpoklady, aby tuhle roli naplnil.“