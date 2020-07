Bez Hložka či Buchy, zato s Karabcem a Beranem. Lvíčata čeká krátký kemp | iSport.cz

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let vybojovali první vítězství pod koučem Karlem Krejčím • Twitter/Česká fotbalová reprezentace

Její cesta vstříc mistrovství Evropy připomíná napínavý seriál. Česká jednadvacítka po loňských bitvách vede svoji skupinu, ale od té doby nehrála. Kvůli koronavirové krizi, která na čas zastavila celý fotbal, nedošlo na březnový šlágr s druhým Řeckem ani na červnové soustředění v rakouském Kaprunu.

Když začalo být líp, trenér Karel Krejčí čím dál víc přemýšlel o tom, že si se svými chlapci udělá skromnější „Kaprun“ v Praze. Ve čtvrtek to konečně přijde: parta kolem ofenzivního univerzála Jana Matouška či slováckého brankáře Matouše Trmala si ukrojí kus dovolené a do soboty bude mít kemp v klidném koutu metropole.

Zdaleka ovšem nebude kompletní. Kromě záložníka Michala Sadílka z Eindhovenu mají chybět sparťané Adam Hložek s Ladislavem Krejčím či plzeňská kometa Pavel Bucha; jejich týmy brzy začnou přípravu na novou sezonu a taky je čekají pohárová předkola. Nepřijede ani první brankář Martin Jedlička s kapitánem Matějem Chalušem. Místo nich dostane prostor třeba sedmnáctiletý sparťanský talent Adam Karabec nebo liberecký klenot Michal Beran.

„Rozhodně to nebude o nějakých těžkých trénincích, to je samozřejmě mimo realitu. Musíme zohlednit, že hráčům nedávno skončila sezona a brzy vstoupí do nové. Na hřišti to bude především o nácviku základních herních situací a oprášení zažitých automatismů,“ vykládá kouč Krejčí.

Čeští mládenci se naposledy viděli loni v polovině listopadu: porazili jednoho ze spolufavoritů jejich skupiny Chorvatsko, a když se po návratu ze Záhřebu v euforii loučili na pražském letišti, asi by je nenapadlo, že se znovu sejdou až za osm měsíců.

„I proto jsme chtěli ten krátký kemp uspořádat a aspoň v nějakém omezeném časovém úseku se potkat. To je hlavní účel. Upřímně, nebylo by ideální, kdybychom šli zostra v září do druhé fáze kvalifikace a skoro rok se neviděli,“ vysvětluje Krejčí.

Druhá polovina kvalifikace by měla začít zářijovým dvojzápasem v San Marinu a s Chorvatskem, v říjnu Češi pojedou do Skotska a Litvy a v polovině listopadu dojde na odloženou bitvu v Řecku, které je po prvních čtyřech duelech stejně jako Krejčího tým neporažené.

Pokud vás revoluční rozhodnutí evropské fotbalové vlády před měsícem minulo, vězte, že se z časových důvodů zrušila baráž. Na EURO rovnou postoupí vítězové devíti kvalifikačních skupin a pět nejlepších z druhých míst.

I samotné mistrovství Evropy bude mít nezvyklou podobu: turnaj v Maďarsku a Slovinsku je rozdělený na dvě poloviny, které od sebe dělí dva měsíce. Od 24. do 31. března se bude hrát základní část pro šestnáct týmů, které se rozdělí do čtyř skupin. Dva nejlepší z každé skupiny postoupí do play off (čtvrtfinále, semifinále, finále), které se má uskutečnit na přelomu května a června. Pikantní je, že EURO dospělých začne pouhých pět dnů po konci jednadvacítek, takže se dá čekat zajímavé přetahování o nejlepší mladíky.

Ale na to je ještě brzy, teď je tu pražský restart.