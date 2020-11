Sadílek slavil postup pálenkou: Větší pouto s týmem jsem nezažil

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let slaví postup na EURO • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

V Liberci v podvečer bylo v jednom z bytů pořádně živo. České trio Michal Sadílek, Matěj Chaluš a Patrik Žitný totiž díky řeckému skalpu Skotů společně oslavilo postup na EURO do 21 let. „Abych řekl pravdu, moc jsem Řekům nevěřil. Nakonec to vyšlo na první pokus, to je něco neuvěřitelného. Musíme poděkovat klubům, které nám k postupu nakonec dopomohly,“ radoval se liberecký host z PSV Eindhoven.

Jaké jsou dojmy z postupu?

„Velká euforie. Pojedeme na třetí EURO v řadě, což je úplná pecka. Bydlím s Matějem Chalušem, přijel za námi Patrik Žitný a zápas jsme sledovali doma ve třech. Posledních deset minut jsme pak prožívali společně s dalšími přes facetime na telefonu. Je škoda, že u toho nemůžeme být spolu a prožít si to naživo. Bohužel, taková už je nyní doba.“

Žádná oslava nebude?

„Máme ještě na bytě Martina Koscelníka ze Slovenska, takže jsme si ťukli jeho domácí slivovicí, ale to je všechno. Nic velkého, protože ve středu máme brzo ráno náročný trénink a v pátek zápas.“

Takže česko-slovenská oslava dvou postupů?

„Přesně tak. Slovensko postoupilo na seniorské EURO minulý týden. Teď jsme byli na řadě my!“

Byly to u televize velké nervy?

„Abych řekl pravdu, moc jsem Řekům nevěřil. To už jsem víc nadějí dával Dánům proti Rumunsku. Nakonec to vyšlo na první pokus, to je něco neuvěřitelného. Musíme poděkovat těm klubům, které nám k postupu nakonec dopomohly.“

Obzvlášť asi do Řecka, ne?

„Uvidíme, zda vedoucí týmu nenapíše nějaký děkovný email.“

Kdy vám bylo během kvalifikace nejhůř?

„Věřil jsem pořád. I když jsme prohráli důležitý zápas ve Skotsku. Když se podíváte na naše skóre 20:4 – nedostávali jsme moc gólů. V důležitých chvílích jsme se dokázali semknout. Nakonec nás ta víra dostala až na samotný šampionát.“

Tým čeká další velká akce. Může být jeho soudržnost na jaře velká zbraň?

„Naše síla je neskutečná. Větší týmovost jsem na klubové úrovni nikdy nezažil. Vždycky si to moc užívám, když se sejdeme. Klišé, že za někoho dám ruku do ohně, u nás každopádně doopravdy platí a myslím si, že by to řekl každý ze spoluhráčů. Jsme spolu krásných šest let a dostali jsme se na každý velký turnaj. Uvidíme, kam nás tato síla dotáhne.“

Třeba na větší úspěch v Maďarsku a Slovinsku?

„Bude to jiné. Nejdřív v březnu základní skupiny až pak v červnu vyřazovací část. Je škoda, že se to slučuje s velkým EURO. Snad budou moct přijít diváci na stadiony, protože například Maďarsko je od Česka kousek a jsme si jisti, že by za námi lidé určitě přijeli. Nezbývá než se modlit, aby situace kolem COVID-19 byla k turnaji přívětivá a mohl se konat se vším všudy.“