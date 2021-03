Krejčí o virovém strašáku před EURO: Nechceme dopadnout jako házenkáři

Česká reprezentace do 21 let odehraje všechny své duely na EURO na stadionu Celje • Twitter

Tři týdny do startu mistrovství Evropy? Za normálních okolností by trenér jednadvacítky Karel Krejčí řešil jen formu svých hráčů, ale koronavirová doba všechno obrátila vzhůru nohama. Dřívější jistoty neplatí a neustále se musí improvizovat. „Pokud bych dělal nominaci tento týden, musel bych škrtnout čtyři hráče, kteří jsou teď v karanténě,“ říká Krejčí. „Jak to asi bude vypadat za dva týdny, až budeme dávat dohromady tým pro EURO?“

Jste nervózní?

„Když si každý den procházím počty nových nakažených, není mi dobře. Někde jsem četl, že dva z pěti testů v současnosti bývají pozitivní. Zrovna teď, když se blíží vrchol naší dvouleté práce. Situace kolem nominace bude ještě napínavější než obvykle.“

Mimochodem, uskuteční se EURO vůbec? Evropu svírá už několikátá koronavirová vlna.

„Nemáme žádné náznaky o tom, že by se EURO mělo zrušit. UEFA tlačí na to, aby se turnaj odehrál. V Česku teď není ideální situace, ale třeba ve Slovinsku měli tvrdý lockdown už před Vánoci a nyní se tam začíná rozvolňovat. Z UEFA nám chodí instrukce k fungování týmu v bublině a upřesňují se finální detaily. Nebude to pro nás problém, na spoustu věcí jsme zvyklí už z druhé poloviny kvalifikace.“

Mluvíte třeba o týdenní hotelové bublině, do které se nikdo cizí nedostane?

„Přesně tak, budeme jen přejíždět na tréninky a zápasy na stadion, jinak se bude všechno odehrávat na hotelu. Utěšuju se tím, že je to asi pro všechny týmy stejné. Kvůli koronaviru jsme bohužel museli zrušit i krátký kemp v Praze.“

Ten se měl konat příští týden od pondělí do středy, viďte?

„Už jsme měli zamluvený hotel i hřiště. Je mi jasné, že bych s žádostí o uvolnění hráčů asi neuspěl u všech klubů, ale bylo by fajn se aspoň na tři dny sejít. Už jednou jsem termín kempu posouval kvůli MOL Cupu a nakonec jsem ho zrušil nadobro. Nechtěl jsem to tlačit na sílu, abych neohrozil zdraví hráčů a čtrnáct dnů před mistrovstvím Evropy neoslabil tým.“

Bolelo vás tohle rozhodnutí? Už po listopadovém losu jste říkal, že by bylo riziko jet na EURO bez závěrečné společné přípravy.

„Myslím, že v dané situaci to pro všechny bylo nejrozumnější řešení. S klukama jsem v kontaktu a vím, že v klubech dělají maximum pro to, aby byli dobře izolovaní.“

Mimochodem, nebudete pro jistotu sestavovat dva týmy, abyste nedopadli jako čeští házenkáři? Kvůli masivní nákaze v mužstvu na poslední chvíli odřekli účast na lednovém mistrovství světa.

„Vzpomněl jsem si na ně, jejich situaci mám pořád před očima. Už na posledních dvou srazech v kvalifikaci jsme kromě nominovaných hráčů pozvali na testy pár dalších, abychom měli náhradu pro případ, že někdo vyjde pozitivní. Před EURO to uděláme stejně: zavoláme dalším osmi deseti klukům z širší nominace, v neděli jednadvacátého absolvujeme test a negativní v pondělí dvaadvacátého odletí do Slovinska.“

Budete se jistit i pro případ, že byste – nic ve zlém – onemocněl i třeba vy nebo někdo z vašich pobočníků?

„Už v kvalifikaci jsme měli posty zdvojené, kdybych já nebo někdo z kolegů musel zůstat doma. Znovu se nabízí pozvat trenéry dvacítky: s Jirkou Žilákem jsem spolupracoval už v Plzni a dělal jsem i třeba s koučem gólmanů Martinem Shejbalem. Nechceme nic nechat náhodě.“