Unikla nominace na EURO U21! Chybí Hložek, Zima míří do áčka. Jede Vitík

Česká reprezentace do 21 let odehraje všechny své duely na EURO na stadionu Celje • Twitter

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let slaví postup na EURO • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

Zatímco drtivá většina účastníků EURO do 21 let zveřejňovala nominace na turnaj během pondělí, česká výprava měla být oficiálně známa až ve středu krátce po poledni. Vidle však Čechům do plánů hodila UEFA. Už v pondělí vyvěsila na svůj web předběžnou soupisku. Chybí na ní například Adam Hložek či David Zima, naopak nominace se má dočkat teprve 18letý Martin Vitík. Podle zdrojů iSport.cz se skutečně jedná o téměř finální podobu českého týmu pro evropský šampionát.