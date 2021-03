Krejčí před odletem na EURO: Na Italy jsme pilovali rozehru. Co sestava?

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí nominoval na soustředění ve Španělsku. Uvažoval i o šestnáctiletém Adamu Hložkovi ze Sparty, ale v jeho případě dostala přednost reprezentace U17 • Profimedia.cz

Byl jste hodně nervózní, aby testy dopadly dobře?

„Už si zvykáme. Neprožívám to jen já, ale celý realizák. Vidím na všech, že nikdo nechce o účast na EURO přijít. Jsem rád, že jsme to přežili a v podobném trendu půjdeme i v dějišti turnaje. Současný formát pro nás jednoduchý není, ale to je problém všech týmů, že nebudou do poslední chvíle vědět, s kým mohou počítat.“

Vy máte tým kompletní. Mohli jste tedy už pilovat taktiku?

„Jsem rád, že testy dopadly dobře a stihli jsme před odletem ještě trénink. Času na přípravu není moc. Někteří kluci ještě v neděli hráli. Program jsme nicméně museli uzpůsobit středečnímu zápasu. Pilovali jsme založení útoku. V úterý se chystáme na presinkové věci. Není to pro nás úplně jednoduchá situace, zápas se blíží, ale věřím, že ho zvládneme.“

Co jste zkoušeli na Itálii?

„Kluci dostali už za domácí úkol analýzu Itálie v písemné podobě. Na srazu jsme jim pouštěli nějaké věci ohledně obranné fáze, jakým způsobem brání a jak v posledních zápasech působí. Podle jejich nominace to bude na EURO velmi podobné. Zaměřili jsme se na naši rozehrávku, která bude důležitá.“

Do zápasu zbývají dva dny. Už se vám honí v hlavě základní sestava?

„Něco v hlavě mám a měl jsem představu i před nominací. Čekal jsem, jak vyjdeme z prvního testu před odletem. Jedna věc stavět sestavu podle toho, jak kluci vypadají ve svých klubech, ale druhá věc je, jak je vidím na tréninku při taktických nácvicích. Trénink neměl výrazné tempo, únava byla ještě patrná. Uvidíme v pondělí. Budeme muset vybrat sestavu, která proti Italům vstoupí dobře do turnaje.“