Heidenreich o Italech: Malé země jako Česko neberou. Na koho si dát pozor?

Na Apeninský poloostrov vyrazil v 16 letech. V akademii Atalanty Bergamo se opracovával v nadějného stopera pro áčko v Serii A i českou reprezentaci. Ani jednoho se však 20letý obránce David Heidenreich zatím nedočkal. Od léta je na hostování v mateřských Teplicích a o EURO do 21 let přišel kvůli operaci kolene. Přesto si úvodní souboj s Itálií nenechá ujít. „Mohli by nás podcenit. Podobně malé země jako jsme my, moc neberou,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

Máte v italském kádru nějaké staré známé?

„S brankářem Marcem Carnesecchim jsem dvě sezony hrál v devatenáctce Atalanty, nyní druhým rokem chytá Serii B. Je to nadstandardní brankář. Jinak spousta kluků proti mně hrávala v Primaveře. Například obránce Enrico Del Prato vyrostl v Bergamu. Umí hrát stopera v trojce vzadu či defenzivního záložníka. Ohromně pracovitý kluk a velký srdcař. Matteo Gabbia v posledním roce začal nastupovat za AC Milán. Také původně střední záložník, ale nyní už je z něj spíš stoper.“

Hodně silná je záložní a útočná řada, viďte?

„Zde je jejich největší síla. Nedávno jsem si projížděl staré zápasy a přišel jsem na to, že například se Sandrem Tonalim jsme proti sobě hráli v sedmnáctce, to byl ještě v Brescii. Tehdy jsme je porazili. A dneska válí v AC Milán...“

Co jako obránce říkáte na italské útočníky?

„V útoku mají velké zbraně. Gianluca Scamacca je hodně zajímavý. Byl v PSV Eindhoven, vrátil se do Sassuola, nyní je na hostování v Janově. Vysoký útočník, důrazný a má výbornou střelu. Patrick Cutrone byl také obrovský talent. Z AC přestoupil do Wolverhamtonu, nevyšlo mu to, vrátil se do Itálie na hostování a nyní je ve Valencii. V Miláně se mu povedl začátek. Když jim lilo do bot, hodili ho tam a dařilo se mu. Silový útočník, skvělý do vápna i do tahu.“

Kudy vede cesta k českému úspěchu?

„Myslím si, že Italové mají celkem dobře sestavený tým. Vše začíná výborným brankářem, dobrou zálohou a největší nebezpečí je v útoku, ale okénka mají. Jsou v defenzivě. Střední obránci zas až tak kvalitní nejsou. Hodně jim pomáhá rozestavení 3–5-2, kdy máte obraně v jednu chvíli až pět hráčů.“

Jak vůbec Itálie přistupujete k EURO? Přijela ho ovládnout?

„Italové jsou na sebe strašně hrdí a cokoliv než výhra, pro ně bude zklamání. Nepřipouští si, že by neuspěli. Na druhou stranu umí soupeře podcenit. Český tým má výsledky, kvalifikací prošel dobře, takže je otázka, jak k nám přistoupí. Ale z vlastní zkušenosti vím, že nás a podobně menší země moc neberou.“

Co podle vás vzájemný zápas rozhodne?

„Češi dají do hry určitě více srdce a bojovnosti. Italové jsou individuálně kvalitnější, ale to ještě nemusí nic znamenat. Důležité bude, jak náš tým zvládne finální fázi a pomůže si případnými standardkami. Italové při nich nebývají tolik důrazní, jako jsme zvyklí být v Česku.“