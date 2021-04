ANALÝZA: Lvíčata bez tváře a v chaosu. Sivok: Měli se inspirovat áčkem

Italský útočník Gianluca Scamacca v utkání proti Česku na EURO do 21 let • FAČR

Radost český fotbalistů do jednadvaceti let z vyrovnávací branky proti Itálii • FAČR

Měl to být vrchol dvouleté práce. Místo uznání však na Karla Krejčího po návratu z EURO do 21 let čekala kritika. „Tým bez tváře“, „Alibismus“ či „Ani špetka moderního fotbalu“. Ostrá slova jednotlivých expertů zasypala „lvíčata“. A to i přesto, že pod trenérovým vedením padli z 18 zápasů jen třikrát. Byla kritika zasloužená? V tématu pro iSport Premium najdete i rozhovor s bývalým obráncem Tomášem Sivokem.