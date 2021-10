Z béčka Sparty do repre. Sejk se trefil za Lvíčata, áčko si do hlavy nedává

Jednadvacítka slaví trefu Adama Gabriela do sítě Kosova • Martin Gregor/FAČR

Adam Gabriel poslal česká lvíčata v závěru poločasu do dvoubrankového vedení • ČTK / Václav Pancer

Václav Sejk poslal v 10. minutě české mladíky do vedení • ČTK / Václav Pancer

Nasoukal se do červeného dresu s velkou devítkou na zádech, s kumpány soustředěně poslouchal českou hymnu a už po deseti minutách se v euforii sklouznul po trávníku.

Václav Sejk tři večery marně čekal na první gól v jednadvacítce – a na čtvrtý pokus se konečně dočkal. Zkraje úterní partie s Kosovem už musel: od kapitána Filipa Kaloče dostal míč přímo před prázdnou branku, stačilo jen přesně zamířit.

„Snadná práce. Vždycky se musíte soustředit, ale tenhle gól vážně nebyl z nejsložitějších,“ vyprávěl Sejk na konci propršeného večera v Českých Budějovicích.

Góly útočníků znamenaly pro jinak úspěšnou jednadvacítku choulostivé téma. Do úterka byl Sejk na nule a další hroťák Daniel Fila se v kvalifikaci trefil jen jednou. Proti Kosovu ovšem skórovali oba a zvedli si sebevědomí před listopadovou bitvou v Anglii, která je navzdory aktuálnímu třetímu místu hlavním favoritem české skupiny.

„Hrajeme jen na jednoho útočníka, o to je to pro ně těžší. Dan Fila má díky teči proti Kosovu dva góly, stejně jako Adam Gabriel, což jsou naši dva nejlepší střelci,“ vykládal trenér Jan Suchopárek.

„Pozitivní je, že se do gólových situací dostáváme nejen přes útočníky, ale i přes středové hráče. Ještě očekávám trochu víc střelby ze střední vzdálenosti, která nám trochu chybí. Myslím ale, že už i proti Kosovu se ukázalo několik momentů, které se snažíme hráčům vštípit na tréninku.“

Zpátky k Sejkovi, jenž zažívá povedený podzim. Ve druhé lize zatím stihl čtyři góly plus tři asistence – a i díky němu či další hvězdičce z jednadvacítky Adamu Gabrielovi je sparťanské béčko třetí. „Těsně před říjnovým reprezentačním srazem jsem se trefil v Brně a těší mě, že jsem si to přenesl i do nároďáku,“ líčil Sejk.

Když dostal otázku, jestli vzhledem k momentální formě nemyslí na povýšení do áčka Sparty, usmál se: „Nechci si to dávat do hlavy. Budu dál chtít pomáhat béčku a pracovat na tom, abych dostal šanci. A pokud jednou přijde, budu se ji snažit využít.“

Rodák z Děčína reprezentuje od patnácti a teď má rozdělanou práci s jednadvacítkou, za kterou může hrát i v příštím cyklu. „Dvanáct bodů po čtyřech zápasech a nula vzadu? Když vidím kvalitu našeho týmu, tak jsem to takhle čekal,“ pravil Sejk. „Trenér ale určitě v naší hře najde nějaké mezírky, na kterých budeme muset zapracovat, abychom se porvali o první místo ve skupině a postup na EURO.“